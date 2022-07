Erger je je altijd dood aan de groeiende hoeveelheid emoji? Dan is er dit jaar goed nieuws, want het aantal is beperkt tot maar 31 stuks. Vorig jaar waren er nog 115 kandidaten. Je kunt in 2022-2023 kiezen uit een hoofdschuddende emoji en een high five.

Dit zijn de nieuwe emoji voor je iPhone in 2022-2023

Zondag is het World Emoji Day en dat is een mooie gelegenheid om een preview te geven op de nieuwe emoji die naar iOS en Android komen. Emojipedia heeft al een lijst gemaakt van de emoji die worden overwogen. Meestal geeft het een goede indruk hoe ze er uiteindelijk op iOS uit komen te zien, al kan elke fabrikant voor een iets andere huisstijl kiezen. De lijst voor Emoji 15.0 bestaat dit jaar uit slechts 31 stuks die in overweging worden genomen. Het is het kleinste aantal dat ooit is voorgesteld, aldus Emojipedia. In september wordt bekend welke de beoordeling van het Unicode Consortium doorstaan hebben en genoeg waarde toevoegen om jezelf te uiten. De meeste kandidaten worden doorgaans wel toegelaten.



Als je geconfronteerd wordt met schokkend nieuws, dan kun je voortaan hoofdschuddend reageren met de juiste emoji. Het zou ook gebruikt kunnen worden bij aardbevingen. En heb je samen een klus geklaard, dan kun je iemand een high-five geven met de nieuwe ‘duwende hand’-emoji waarbij je uit verschillende huidskleuren kunt kiezen. Je combineert dan de handen die respectievelijk naar rechts en naar links duwen. Andere nieuwkomers zijn harten in lichtblauw, grijs en roze, een ezel, gember, kam, waaier, vleugel, fluit, hyacint, eland, gans en kwal. Die laatste kan van pas komen als je over iemand zit te roddelen.

Twee opvallende nieuwkomers zie je onderaan de afbeelding: het is nu eindelijk mogelijk om een emoji voor draadloze netwerken te gebruiken. Voorheen was je aangewezen op de antennestrepen-emoji, maar die is voor wifi minder logisch. In plaats daarvan kun je nu het wifi-symbool gebruiken. Een minder bekende is Khanda, het symbool van het Sikh-geloof. En wat zijn dat voor sambaballen? Het zijn maracas uit Zuid- en Midden-Amerika.

Vorige keer kwamen de nieuwe emoji in iOS 15.4 beschikbaar dus het is goed mogelijk dat we ook dit keer tot iOS 16.4 moeten wachten.

