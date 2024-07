Ieder jaar op 17 juli wordt wereldwijd de World Emoji Day gevierd. In het verleden deed Apple daar ook aan mee, door de designs van nieuwe emoji bekend te maken. Dit jaar lijkt Apple daar nog geen plannen voor te hebben, maar dat betekent gelukkig niet dat de dag ongezien voorbij gaat. Emojipedia heeft namelijk een nieuw Emoji Playground opgezet, dat bestaat uit in totaal vier quizzen (inclusief ranglijsten!) en de mogelijkheid om zelf emoji te maken.

World Emoji Day 2024: test je kennis

Of je nu je kennis over de geschiedenis van emoji wil testen of wil checken hoe snel jij de buitenstaander tussen een reeks emoji kan spotten: Emojipedia heeft voor iedereen wel een leuke emoji-quiz gemaakt. In Guess the flag moet je raden van welk land de emoji-vlag afkomstig is (al heeft dit niet zo gek veel met emoji te maken). Met Older or Newer wordt je geschiedeniskennis van emoji op de proef gesteld. Er verschijnen steeds twee emoji, waarbij je moet aangeven of de ene voor, na of tegelijkertijd met de ander ontwikkeld is.

Een andere geinige quiz is Odd One Out. Je ziet een raster van zestig van dezelfde emoji, waarbij er telkens eentje net even anders is. Aan jou de taak om binnen de tijd de buitenstaander te spotten. Tot slot is er Guess the Animal, waarbij je een schaduw van een emoji-dier ziet en jij moet raden welk dier er te zien is. Een soort Wie is deze Pokémon, dat je wellicht wel kent van de vroegere tv-serie.

Tot slot heeft Emojipedia de Emoji Mashup Bot-tool gemaakt. Daarmee kun je twee emoji met elkaar combineren en het plaatje ervan downloaden. Helaas wordt qua stijl geen gebruikgemaakt van de Apple-varianten, want je kan alleen kiezen tussen de Twitter/X-varianten of die van Microsoft. Je vindt de Emoji Playground met alle quizzen en tools op deze pagina.

Apple zit ondertussen ook niet stil en komt (in de VS) met de Genmoji, als onderdeel van Apple Intelligence. Daarmee kan je ook zelf emoji maken en die ook daadwerkelijk als emoji versturen en gebruiken.

Bekijk ook Alles over Genmoji in iOS 18: unieke emoji voor elke situatie In iOS 18 krijgen emoji iets unieks: als je tussen de talloze emoji nog steeds niet de juiste hebt kunnen vinden, maak je er gewoon zelf eentje. Dit moet je weten over Genmoji!

Nieuwe emoji voor 2024-2025

Eerder dit voorjaar werden al de nieuwe emoji voor 2024-2025 aangekondigd. Het gaat dan om acht verschillende emoji, die in een latere versie van iOS 18 toegevoegd zullen worden. Op basis daarvan heeft Emojipedia nu ook een sample design gemaakt, dat laat zien hoe de nieuwe emoji eruit zouden kunnen gaan zien.