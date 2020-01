Nieuwe emoji in 2020

Als je Italianen ziet praten, dan doen ze dat niet alleen met hun mond, maar vaak ook met hun handen. Dat gebaar kun je voortaan in je chatgesprekken plakken, zo meldt Emojipedia. Zij hebben een lijst gepubliceerd van de officieel goedgekeurde emoji voor 2020. Versie 13.0 is vandaag bekendgemaakt door het Unicode Consortium en bevat 117 afbeeldingen die later dit jaar ook naar de iPhone, iPad en andere Apple-apparaten komen.



Meestal grijpt Apple daarvoor het najaar aan. In dit geval betekent het dat we tot iOS 14 zullen moeten wachten. In een video krijg je de meest opvallende nieuwkomers te zien:

Het gaat hier om de uiteindelijke lijst, dus hier gaat niet meer aan gemorreld worden. Maak je keuze uit bubbletea, een gezicht met een lach en een traan, of ouders die een baby de fles geven. De smoking kan voortaan ook door een vrouw of genderneutrale persoon worden gedragen en hetzelfde geldt voor de sluier.

Naast de kerstman en -vrouw kun je voortaan ook een genderneutrale Mx. Claus plakken. Er werden in 2019 maar liefst 138 genderneutrale emoji toegevoegd en in 2020 wordt dat nog verder uitgebreid. Per platform kunnen ze een iets ander uiterlijk krijgen, maar die van Apple zien er vaak zo uit als op de afbeeldingen.

Een completere lijst met beschrijving van elke nieuwe emoji vind je op Emojipedia.

Bekijk ook Emoji gebruiken op iPhone en iPad: zo werkt het emoji-toetsenbord Gebruik op je iPad en iPhone emoji om je berichten op te leuken! In deze tip lees je hoe je het standaard emoji-toetsenbord van iOS activeert en hoe je alternatieve emoji-toetsenborden vindt.