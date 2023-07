Het is 10 jaar geleden dat World Emoji Day van start ging, een speciale dag om het bestaan van emoji te vieren. Want ook al roepen emoji wel eens irritatie op (het zijn er zo veel!), we gebruiken ze toch massaal. Emojipedia viert het met een berg aan statistieken en Apple besteedt er ook aandacht aan.

Waarom vandaag? Nou, daar speelt Apple ook een rol in. De kalender-emoji in iOS (📅 en 📆) tonen namelijk 17 juli. De emoji zelf zijn al veel ouder en werden voorheen vooral op Japanse telefoons gebruikt. Sinds 2010 zijn ze opgenomen in Unicode, waardoor ze ook elders te gebruiken zijn. Een internationaal comité beoordeelt de ingezonden emoji en zorgt voor de standaardisering van de codes. Daarnaast is er Emojipedia, een website die alle emoji in kaart brengt en uitlegt wat ze betekeken. Want daar is nogal eens onduidelijkheid over. Emojipedia bestaat net als Wereldemojidag 10 jaar.



Wat is jouw favoriete emoji?

Voordat we van start gaan met de populairste emoji van weleer en de populaire nieuwkomers, willen we eerst van jou weten: wat is jouw favoriete emoji van de afgelopen 10 jaar?

Directe link naar de poll

De populairste emoji van 2013

Toen in 2013 voor het eerst World Emoji Day werd gevierd, waren dit de meest geliefde emoji:

😂 Gezicht met tranen van vreugde

😍 Lachend gezicht met hartoogjes

😘 Gezicht dat een kus blaast

👌 OK-hand

😭 Luid huilend gezicht

😒 Ontevreden gezicht

😊 Lachend gezicht met lachende ogen

😩 Vermoeid gezicht

😁 Gezicht met brede grijns

😏 Grijnzend gezicht

In een grafiek ziet het er zo uit:

Ondertussen is er wel heel wat veranderd. We zijn veel meer emoji gaan gebruiken: tussen 2013 en 2023 is het gebruik van emoji op Twitter toegenomen met ongeveer 724%! Er is dan ook veel meer keuze. Het gezicht met tranen van vreugde (😂) wordt volgens Emojipedia in één op de 45 tweets gebruikt. In 2013 bevatte nog 4 op de 100 tweets een emoji. Nu is dat 27 van de 100 tweets. Emojipedia moest daarbij gebruik maken van openbare data op Twitter, want wat er privé zoal gedeeld wordt weten we uiteraard niet.

Hier zijn enkele populaire nieuwe emoji die er sinds 2013 bij zijn gekomen:

🤔 Nadenkend gezicht (2015)

🙄 Gezicht met rollende ogen (2015)

🤗 Lachend gezicht met open handen, knuffel (2015)

🤣 Rollend op de vloer van het lachen (2016)

🤦 Persoon met facepalm (2016)

🤷 Persoon die schouders optrekt (2016)

🤤 Kwijlend gezicht (2016)

🥺 Smekend gezicht (2018)

🥰 Lachend gezicht met hartjes rondom (2018)

🥹 Gezicht met opwellende tranen (2021)

🫶 Handen in de vorm van een hart (2021)

🤭 Blozend gezicht met hand over de mond (2021)

Daarnaast doen deze het ook in 2023 nog erg goed:

❤️ Rood hart

🙏 Gevouwen handen

✨ Sterretjes

🔥 Vuur

Emoji met een gezicht worden het meest gebruikt. Jaarlijks komen er etenswaren, voorwerpen, dieren en gezinsgroepen bij, maar die gebruiken we relatief maar zelden. Bij de dieren zijn de aap met handen voor het gezicht (🙈), de grijnzende kat (😺), de hondenkop (🐶) en de vlinder (🦋) het meest gewild en bij de etenswaren doen de hete drank (☕), de verjaardagstaart (🎂) en de aubergine (🍆) het erg goed.

Emojipedia heeft nog veel meer grafieken en andere leuke wetenswaardigheden achterhaald, een aanrader om eens te lezen!

Apple en World Emoji Day

Ter gelegenheid van World Emoji Day stuurde Apple ons onderstaande mededeling: