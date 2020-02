Inloggen bij belangrijke diensten met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is anno 2020 al lang niet meer voldoende. Nagenoeg alle bekende diensten waarin persoonlijke gegevens in opgeslagen staan, zijn beveiligd met tweestapsverificatie. Zo heeft Apple al jaren de tweefactorauthenticatie voor je Apple ID, waardoor je naast een wachtwoord ook een zescijferige code nodig hebt die naar je vertrouwde apparaten verstuurd wordt. Maar mogelijk wordt het in de toekomst nog veiliger en eenvoudiger in gebruik, want Apple heeft zich nu aangesloten bij de FIDO Alliance, dat werkt aan de open standaard Universal 2nd Factor (U2F). Dit werd ontdekt door Macgeneration. Het Apple-logo staat sinds gisteren op de website van de instantie.



Apple aangesloten bij FIDO Alliance voor veiliger inloggen

De FIDO Alliance wil met U2F het inloggen met tweestapsverificatie simpeler en veiliger maken, onder andere met USB- en NFC-apparaten. Onder andere Google en Dropbox bieden al ondersteuning voor deze inlogstandaard. Daarnaast zijn bedrijven als Amazon, Facebook, ING en Samsung bij de alliantie aangesloten. FIDO is in 2013 opgericht door onder andere PayPal en Lenovo.

Safari biedt momenteel nog geen uitgebreide ondersteuning voor FIDO2 en U2F, maar werkt sinds kort wel samen met de YubiKey 5Ci tweefactor-dongel. Met dit accessoire hoef je geen tweefactorcodes in te vullen, want je steekt de sleutel gewoon in de USB- of Lightning-ingang. De ondersteuning is toegevoegd in iOS 13.3.

Nu Apple zich aangesloten heeft bij de FIDO Alliance, kan het niet lang meer duren voordat alle veilige en eenvoudigere inlogstandaarden ondersteund worden. Mogelijk voegt Apple in iOS 14 en de andere grote software-updates van dit jaar uitgebreide ondersteuning toe. Tot die tijd is het belangrijk dat je gebruikmaakt van tweefactorverificatie met je Apple ID en de vele andere diensten. Check ook onze lijst met de beste tweestapsverificatie apps, die je helpen om snel en veilig online in te loggen.