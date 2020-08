Netflix is gestart met de uitrol van versneld afspelen. De functie is al live gegaan op Android en komt binnenkort naar iOS en het web. In oktober 2019 schreven we dat Netflix experimenteerde met versneld afspelen. Nu is de officiële uitrol begonnen.

Netflix langzamer of sneller afspelen

Netflix was er al een tijdje naartoe aan het werken: het versneld afspelen van films en tv-series. Op YouTube kan het al een tijdje, maar bij Netflix was er aarzeling. Films en tv-series zijn bedoeld om van te genieten, niet om doorheen te racen, zodat je op dag één al kunt zeggen dat je een 20-delige serie hebt uitgekeken. Op Android wordt het nu echter officieel uitgerold. De functie moet binnen een paar weken beschikbaar zijn voor iedereen, wereldwijd.



Je kunt kiezen uit 0.5x, 0.75x, 1.25x en 1.5x snelheid. Je moet het voor elke film of aflevering handmatig activeren. Bij YouTube kun je tot 0.25x vertragen en tot 2x versnellen. Dat werkt ook als je YouTube offline kijkt.

Bekijk ook YouTube-video's offline op je iPhone en iPad bekijken Wil je een YouTube-filmpje offline bewaren en meenemen op je iPhone of iPad? Dat kan op verschillende manieren: door abonnee te worden van YouTube Premium of door slim gebruik te maken van websites of apps.

In een verklaring gaf Netflix aan dat er rekening is gehouden met de zorgen die film- en seriemakers hebben geuit. Daarom is gekozen voor een beperkt aantal keuzes en voor het feit dat de instelling niet continu actief is. Verder is de audio aangepast, zodat je geen piepstemmetjes hoort bij versneld afspelen.

Mensen met een beperking zijn er blij mee. Zo hebben organisaties voor doven en blinden al hun enthousiasme uitgesproken, omdat langzamer afgespeelde series met bijbehorende ondertitels makkelijk te volgen zijn door doven, terwijl blinde mensen de dialogen liever op hoge snelheid afspelen. Netflix kijkt hoe de functie bevalt en heeft beloofd het binnenkort ook op iPhone, iPad en het web te gaan aanbieden. Netflix denkt dat het vooral nuttig kan zijn voor mensen die hun favoriete scenes nog eens willen terugzien, hetzij in versnelde of vertraagde vorm. Het kan ook handig zijn om een bepaald fragment sneller terug te vinden.