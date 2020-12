Zo kun je films en series aanvragen bij Netflix

Verzoeken indienen bij Netflix

Er zijn maar weinig mensen die weten dat er een speciale pagina bij Netflix bestaat, waarmee je films en shows kunt aanvragen. Vind je dat Apple álle Steve Jobs-films in de collectie moet opnemen, dan kun je een verzoek indienen. Of ze er iets mee doen is een tweede, maar hoe meer mensen een bepaalde show aanvragen, hoe groter de kans dat Netflix het daadwerkelijk toevoegt. Misschien een romantische film waar je mooie herinneringen aan hebt, of een tv-serie uit je kindertijd? Let op: Peppi en Kokki zit al bij Videoland!



Films en series aanvragen bij Netflix

Je kunt voor het aanvragen van films en series terecht op deze pagina. Je kunt per keer drie titels aanvragen en volgens Netflix is het de enige manier waarop je verzoeknummers bij Netflix kunt indienen.

Na het invoeren van je verzoek is het een kwestie van afwachten. Netflix kan daarna nog contact met je opnemen om te laten weten waarom een serie niet beschikbaar komt, bijvoorbeeld omdat de exclusieve rechten al bij een andere partij liggen, zoals Amazon Prime of HBO. Ook kan het zijn dat de rechten alleen verkrijgbaar zijn in bepaalde regio’s of dat de serie al eens eerder op Netflix is geweest.

Waarom Netflix-films en series verdwijnen

Vraag je je af waarom een bepaalde serie of film eerst wel op Netflix te kijken was en later niet meer, dan is daar een simpele reden voor. Netflix koopt licenties voor bepaalde films en series, die na verloop van tijd verlopen. Soms wordt de licentie vernieuwd, soms ook niet. Als de licentie-overeenkomst met een bepaalde contentprovider of filmstudio afloopt verdwijnt de film. Netflix kan dan nog wel overwegen om de licentie vernieuwen. Daarbij spelen factoren mee zoals populariteit, kosten, seizoensgerelateerde factoren en ook het feit of de rechten überhaupt nog beschikbaar zijn.

