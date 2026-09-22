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Netflix top 10.

Zo kun je films en series aanvragen bij Netflix

Welke film wil jij graag zien?
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"Waarom zendt Netflix die ene show niet uit?" Als je dit regelmatig hebt geroepen, is er een plek waar je je frustratie kwijt kunt: op de pagina waar je nieuwe films en shows kunt aanvragen.
Redactie iCulture.nl -

Er zijn maar weinig mensen die weten dat er een speciale pagina bij Netflix bestaat, waarmee je films en shows kunt aanvragen. Vind je dat Netflix álle Steve Jobs-films in de collectie moet opnemen, dan kun je een verzoek indienen. Of ze er iets mee doen is een tweede, maar hoe meer mensen een bepaalde show aanvragen, hoe groter de kans dat Netflix er daadwerkelijk werk van maakt. Misschien een romantische film waar je mooie herinneringen aan hebt, of een tv-serie uit je kindertijd?

Inhoudsopgave

Films en series aanvragen bij Netflix

Je kunt voor het aanvragen van films en series terecht op deze pagina. Je kunt per keer drie titels aanvragen en volgens Netflix is het de enige manier waarop je verzoeknummers bij Netflix kunt indienen.

Na het invoeren van je verzoek is het een kwestie van afwachten. Netflix kan daarna nog contact met je opnemen om te laten weten waarom een serie niet beschikbaar komt, bijvoorbeeld omdat de exclusieve rechten al bij een andere partij liggen, zoals Amazon Prime Video of HBO Max. Ook kan het zijn dat de rechten alleen verkrijgbaar zijn in bepaalde regio’s of dat de serie al eens eerder op Netflix is geweest.

Netflix top titels

Waarom Netflix-films en series verdwijnen

Vraag je je af waarom een bepaalde serie of film eerst wel op Netflix te kijken was en later niet meer, dan is daar een simpele reden voor. Netflix koopt licenties voor bepaalde films en series, die na een bepaalde tijd verlopen. Soms wordt de licentie vernieuwd, soms ook niet. Als de licentieovereenkomst met een bepaalde contentprovider of filmstudio afloopt, verdwijnt de film van de streamingdienst. Netflix kan dan nog wel overwegen om de licentie vernieuwen. Daarbij spelen factoren mee zoals populariteit, kosten, seizoensgerelateerde factoren en ook het feit of de rechten überhaupt nog beschikbaar zijn.

Dit geldt overigens niet alleen voor Netflix, maar ook voor andere streamingdiensten. Soms kan Netflix een licentie niet vernieuwen, omdat een andere partij ze al voor was, of omdat de zak geld van Netflix niet kan opwegen tegen die van een andere dienst.

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Informatie

Laatst bijgewerkt
september 2026
Onderwerp
Categorieën
Apps, Video

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