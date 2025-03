Film ‘iHostage’ over Apple Store-gijzeling is binnenkort te zien op Netflix: spannend of smakeloos?

iHostage, de film over de gijzeling in de Apple Store Amsterdam, is binnenkort te zien op Netflix. Maar de trailer roept vooral kritiek op.

Netflix brengt op 18 april de Nederlandse speelfilm iHostage uit, geïnspireerd door de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam van februari 2022. Hoewel Netflix belooft de gebeurtenissen genuanceerd te behandelen, roept al de eerste trailer vragen op over smaak en timing. Hoe ver kun je gaan met zo’n recente traumatische gebeurtenis?

Spektakel versus realiteit

In de film, geregisseerd door Bobby Boermans (bekend van Mocro Maffia), wordt de gijzeling dramatisch uitgebeeld. Er is een zorgvuldig nagebouwde Apple Store met Apple-logo’s, producten en de typische inrichting. Netflix benadrukt dat het scenario slechts ‘geïnspireerd’ is door de echte gebeurtenissen, maar aan de trailer te zien wil de streamingdienst vooral dicht bij de realiteit blijven. Zo zien we de dader die 200 miljoen euro in cryptovaluta eist, medewerkers en bezoekers bedreigt en waarschijnlijk ook uiteindelijk wordt doodgereden door een politieauto.

Dat de film zich baseert op een recente tragedie is niet onomstreden. Hoewel het begrijpelijk is dat de gijzeling in de winkel van een bekend merk zich uitstekend leent voor een spannende thriller, voelt het niet helemaal goed om deze echte nachtmerrie na drie jaar om te vormen tot entertainment.

Vraagtekens over timing en uitvoering

Netflix kiest duidelijk voor drama en sensatie. Bij eerdere films geïnspireerd op waargebeurde drama’s wordt vaak langer gewacht, mede uit respect voor slachtoffers en nabestaanden. Hier lijken de commerciële belangen echter belangrijker. De film verschijnt opvallend snel, terwijl slachtoffers en betrokkenen mogelijk nog steeds kampen met de traumatische gevolgen van de gijzeling.

Opvallend is dat Apple zelf uitdrukkelijk afstand neemt van de film en geen toestemming heeft verleend voor opnames in de echte Apple Store van Amsterdam. Daarom hebben de filmmakers moeite gedaan om het interieur tot in detail na te bootsen, maar de keuze voor realistische Apple-logo’s en authentieke Apple-producten voelt toch wat ongemakkelijk aan, omdat Apple expliciet géén medewerking verleende.

Kritische noot over verfilming recente gebeurtenissen

iHostage kan ongetwijfeld rekenen op belangstelling. Toch moet Netflix oppassen dat het spektakelgehalte de ethische grenzen niet overschrijdt. Een spannende film maken mag, maar als het ten koste gaat van slachtoffers die nog dagelijks met de herinneringen worstelen, mag gerust de vraag gesteld worden of dit nu al had moeten gebeuren.

Naast de Netflix-film is er op Videoland sinds afgelopen jaar overigens ook een tweedelige documentaire over dezelfde gijzeling te zien, geproduceerd in samenwerking met AT5. Dit lijkt een meer gepaste manier om recht te doen aan slachtoffers en gebeurtenissen, gezien het documentaireformaat meer ruimte biedt voor nuance en respectvolle benadering.

iHostage is vanaf 18 april exclusief te zien op Netflix. De hoofdrollen worden gespeeld door onder meer Soufiane Moussouli, Marcel Hensema, Loes Haverkort en Emmanuel Ohene Boafo. De film duurt 1 uur en 40 minuten. Gaan jullie de film kijken? Laat het ons weten in de reacties.