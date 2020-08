Er is opnieuw een prototype verschenen van een iPod touch. Deze keer is het de allereerste generatie, met een andere afwerking aan de achterkant die lijkt op die van de vorige generatie Mac Pro.

Apple bracht in 2007 de allereerste iPod touch uit. Het was de eerste iPod met een touchscreen die veel overeenkomsten had met de iPhone. Apple koos uiteindelijk voor een metalen gespiegelde achterkant, maar dat is niet altijd het geval geweest. Een prototype van de eerste iPod touch heeft een glimmende zwarte achterkant. Heeft Apple hiermee inspiratie opgedaan voor latere producten?



Prototype eerste iPod touch met Mac Pro-achterkant

De achterkant van dit prototype, dat gedeeld is door het Twitter-account @DongleBookPro, is van zwart glimmend materiaal. Het is totaal anders dan het uiteindelijke product. Het heeft wat weg van de afwerking van de 2013 Mac Pro, die ook bekend staat als de prullenbak. Waarom Apple besloot om de iPod touch uiteindelijk een metalen spikkelachtige achterkant te geven, is niet duidelijk. Omdat het om een prototype gaat, ontbreekt het Apple-logo aan de achterkant. Wel heeft dit model al de uitsnede voor de antenne linksboven, die we ook op het uiteindelijke model zien.

Ondanks dat de uitvoering van deze iPod touch-afwerking de prullenbak in ging, is het idee niet helemaal van tafel gegaan. Zoals gezegd heeft de Mac Pro een soortgelijke afwerking, maar ook andere latere Apple-producten hebben een soortgelijk ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 3G en de gitzwarte iPhone 7. Een nadeel is dat deze afwerking behoorlijk krasgevoelig is. Ben jij een liefhebber van dergelijke designs of zie je liever een glazen of aluminium behuizing?

Dergelijke foto’s laat nogmaals zien dat het ontwerp van prototypes lang niet altijd een indicatie hoeft te zijn voor het uiteindelijke product. Dat geldt dus ook voor nog niet verschenen iPhones, waar regelmatig beelden van opduiken. De geruchten rondom de iPhone 12 hebben we eerder al verzameld in een apart overzicht.