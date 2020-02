Netflix laat nu zien wat de best bekeken films en series zijn. Je vindt de nieuwe Netflix top 10 in de app. Deze lijst wordt dagelijks vernieuwd en is per land verschillend. Zo vind je de populairste films en series.

Er zijn allerlei websites die de populairste Netflix-series en films voor je op een rijtje zetten, maar zelf was Netflix daar altijd een beetje geheimzinnig over. De app toonde alleen de trending films en series, maar een echte top-lijst was nooit aanwezig. Met de Netflix top 10 is daar nu verandering in gekomen. Zo bekijk je de top 10 van Netflix, zodat je weet welke films en series het best bekeken zijn.



Netflix top 10: bekijk de best bekeken films en series

Je vindt de top 10 lijst op een drietal plekken in de Netflix-app: op het startscherm, op de series-pagina en op de film-pagina. Op het startscherm vind je een top 10-lijst met de best bekeken films en series gecombineerd. Ben je alleen geïnteresseerd in films of wil je juist weten welke series het populairst zijn, dan tik je bovenaan op de specifieke knop.

Je vindt de lijst tussen alle andere Netflix-suggesties. Er is dus geen specifieke pagina waar je de lijstjes kunt vinden. Netflix laat weten dat de plek van de toplijst per persoon en per dag kan verschillen, afhankelijk van in welke mate de lijstjes passen bij jouw smaak. Net als bij alle andere suggesties blader je horizontaal tussen de top 10. Er is geen mogelijkheid om de lijst op een andere manier te bekijken.

De Netflix top 10 wordt elke dag vernieuwd en is verschillend per land. Los van de specifieke top 10-lijstjes worden films en series die deze hitlijst gehaald hebben, gekenmerkt door een speciale Top 10-badge, rechtsboven op de serie- en filmposter. Daardoor herken je populaire content ook op andere plekken in de app.

De Netflix Top 10 is wereldwijd beschikbaar en je land is afhankelijk van waar je account op ingesteld is. Zie je de top 10 nog niet? Sluit de app dan geforceerd af of kom op een later moment terug. Ben je op zoek naar meer Netflix-tips? Bekijk dan onderstaande selectie voor handige functies.