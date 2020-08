Apple wil 50 procent huurverlaging voor Britse Apple Stores

Apple wil minder huur betalen

Heel wat bedrijven zijn in de problemen gekomen door het coronavirus. Dat geldt niet voor Apple, dat recordomzetten wist te boeken door meer iPads en MacBooks dan ooit te verkopen. De afgelopen maanden moesten werknemers thuiswerken en kregen scholieren les op afstand, wat tot een piek in de verkoop van Apple-producten heeft geleid. De Apple Stores waren de afgelopen maanden veelal gesloten en Apple vindt nu dat er tegemoetkoming moet plaatsvinden. Voor de Britse Apple Stores vraagt Apple om de huur te verlagen met 50 procent, in combinatie met een rentevrije periode voor onbeperkte tijd.



In ruil daarvoor biedt Apple aan om de huurcontracten met een paar jaar te verlengen. Het aanbod geldt voor winkels waar het contract nog een aantal jaren zou doorlopen. Apple is zelf geen eigenaar van de gebouwen, maar huurt ze bijvoorbeeld van de eigenaren van winkelcentra. Dat zijn vaak vastgoedinvesteerders of bedrijven die gespecialiseerd zijn in de exploitatie van winkelcentra.

Het verzoek zou grote opschudding hebben veroorzaakt bij eigenaren van de gebouwen. Apple heeft namelijk in het tweedekwartaal van 2020 een recordomzet van 59,7 miljard dollar omzet geboekt en spreekt in het persbericht over een ‘fenomenale’ groei, ondanks het feit dat de meeste winkels waren gesloten.

De reden waarom Apple dit nu vraagt, zou te maken hebben met het feit dat andere huurders veel lagere prijzen betalen, meldt de Sunday Times. Apple wilde er zelf niet op reageren.

Beheerders van winkelcentra zouden moeite hebben om voldoende huurders te vinden. Apple’s winkels zijn erg winstgevend en trekken veel publiek, waardoor beheerders graag Apple binnenhalen als huurder. De kans is daarom aanwezig dat ze toch overstag gaan. Apple heeft 38 winkels in het Verenigd Koninkrijk, die nu allemaal weer geopend zijn. Vorige week werd de Apple Store in Leicester als laatste heropend, een winkel die zich middenin een uitbraakgebied van COVID-19 bevond.