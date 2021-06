iCulture Vandaag: dit was donderdag 3 juni 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 3 juni 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je onze uitgebreide review van de Apple TV 4K 2021. Hoeveel merk je nou echt van de verbeteringen in het alledaagse gebruik? Ook delen we op deze Wereld Fietsdag een aantal interessante tips en apps, bijvoorbeeld voor fietsvakanties en GPX-routes importeren op de iPhone. Ook is er eindelijk goed nieuws voor WhatsApp: binnenkort kun je WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk gebruiken, want de release is aanstaande! En wordt er nou ook nog gehint naar een iPad-versie? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees nu onze review van de Apple TV 4K 2021, waarin we onze ervaringen met je delen.

Apps

Met deze iPhone-apps voor fietsroutes en meer trek je erop uit.

Nieuw: de grote Philips Hue 4.0-update is uit! Wij hebben hem alvast getest.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Wij kunnen op dit moment helaas niet de juiste gegevens tonen, Download iOS-versie.

iOS-versie. Doppler MP3 & FLAC Player (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.2+) - Deze media-app is gedeeltelijk opnieuw ontworpen. Ook is er verbeterde ondersteuning FLAC en WAV.