Accessoiremaker Satechi heeft iets nieuws: een aluminium iPad-stand die bovendien voorzien is van allerlei poorten. En hij is makkelijk mee te nemen omdat hij opvouwbaar is.

Satechi opvouwbare iPad-hub

De Satechi Aluminum Stand & Hub voor iPad is bedoeld voor mensen die hun tablet overal voor gebruiken. Vooral op de desktop komt dit van pas. Er zitten zes poorten in, waaronder een 4K HDMI-poort die beelden tot 60 Hz ondersteunt. Je vindt er ook een USB-C-oplaadpoort met Power Delivery en een output tot 60 Watt in, een USB-A-datapoort met snelheden tot 5 Gbps, een SD-kaartlezer, een micro SD-kaartlezer en een audiopoort. De beide kaartlezers kun je onafhankelijk van elkaar gebruiken. Alle poorten zitten aan dezelfde kant, zodat je de kabels ook een beetje kunt wegwerken en het geen kerstboom met slingers wordt.



Met deze Aluminum Stand & Hub staat je iPad Pro iets hoger op je bureau, waardoor je ook wat makkelijker erop kunt werken. Je kunt onder meerdere hoeken het scherm bekijken. Zet je de iPad op de stand dan kun je deze als werkplek, als tweede scherm, als tekentablet of als centrale plek voor FaceTime gebruiken. Er is een geïntegreerde USB-C-kabel aanwezig om je iPad aan te sluiten. Dat betekent dus wel dat je een iPad nodig hebt met een USB-C-poort en dan kom je uit op de iPad Pro 2018 t/m 2021 en de iPad Air uit 2020. Eventueel zou je de hub kunnen gebruiken met een MacBook

Compact aluminium pakketje

Het is gemaakt van aluminium, in een kleur die goed bij je andere Apple-producten aansluit. Gebruik je ‘m niet dan kun je deze stand inklappen tot een compact pakketje.

Hij kost $100 en dat is een redelijke prijs vergeleken met bijvoorbeeld de Kensington StudioDock, die $400 kost, maar waarbij je scherm wel iets hoger staat. Bij Satechi kun je nog eens 20% besparen door voor 6 juni de code IPADPRO in te voeren, maar hou daarbij wel rekening met bijkomende kosten zoals verzending. Bij Nederlandse winkels kan het wat langer duren voordat de hub op voorraad is, maar we houden het voor je in de gaten. Satechi vind je onder andere bij Amac.

Eerder bracht Satechi ook al deze inklapbare iPad-houder uit, die eveneens van aluminium is gemaakt.