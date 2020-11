Nanoleaf bracht altijd bijzondere lichtpanelen uit. Met de Nanoleaf Essentials gaan ze op de traditionele toer, met een slimme lamp en ledstrip voor een sympathieke prijs. Eerder waren ze al in de Amerikaanse Apple Store te vinden en nu ook in de Nederlandse.

Nanoleaf Essentials werkt het Thread

Je kon je slimme lampen natuurlijk al van Philips Hue en IKEA Tradfri kopen, maar Nanoleaf wil nu ook de gebruikers van normale lampen bedienen. De doelgroep daarvan is waarschijnlijk veel groter dan de fraaie lichtpanelen die je in een patroon op de muur kan plakken. De Essentials-lijn bestaat voorlopig uit twee producten, die exclusief via de Apple Store worden aangeboden. Ze zijn bedoeld voor dagelijks gebruik. Een lamp kost €19,99 en voor de twee meter lange lichtslang ben je €49,99 kwijt. Bijzonder is dat het werkt met Thread, de nieuwe draadloze netwerkmethode voor smart home.



De lampen en lichtstrip zijn voorzien van zogenaamde circadian lighting, wat inhoudt dat het zich aanpast aan je bioritme. Oftewel: de kleurtemperatuur past zich automatisch aan bij het tijdstip van de dag. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid licht die je nodig hebt. Je kunt je lampen ook volgens een eigen schema instellen, zodat het rekening houdt met mensen die wereldwijd moeten reizen of regelmatig last hebben van een jet lag. Denk daarbij aan vliegtuigbemanning, die ondanks de reisontmoediging toch aan het werk moeten.

Nanoleaf Essentials-lamp

De Nanoleaf Essentials-lamp biedt erg heldere verlichting, met een kleurtemperatuur tussen 2700K en 6500K. Dit is niet zo warmwit als de lampen van Philips Hue, die tot 2000 Kelvin instelbaar zijn. De gemiddelde helderheid van 806 lumen is wél vergelijkbaar met de lampen van Philips Hue. De maximale helderheid is maar liefst 1.100 lumen.

De lamp zelf ziet er bijzonder uit, met een soort patroon op de kop. Voor wie het wil weten: het gaat hier om een rombische icosidodecaëder (!), een Archimedisch lichaam met 62 vlakken waarvan 20 driehoekig, 30 vierhoekig en 12 vijfhoekig, 60 hoekpunten en 120 ribben. In elk hoekpunt komen er 1 driehoek, 2 vierkanten en 1 vijfhoek samen. Het ziet er ingewikkeld uit, maar het materiaal is helaas gewoon plastic. Het is dan ook niet echt een pronkstuk, maar meer iets wat je in een lampenkap wil wegwerken.

De lichtstrip heeft vier witte leds per set. Twee daarvan zijn in warme kleuren, de andere twee in koelere kleuren. Zo kan het licht worden gecreëerd dat je wilt instellen. Er zitten 21 ledlampjes per meter op de strip, die in totaal 2 meter lang is. Eventueel kun je dit verder uitbreiden tot een lengte van 10 meter en behoudt daarbij de helderheid van 2000-2200 Lumen. Daarnaast kun je de strip afknippen op de gewenste lengte, net als veel andere lichtslangen.

Je bedient de Nanoleaf Essentials via de Nanoleaf-app, de HomeKit-app of de Google Assistent. Er is geen speciale hub of bridge nodig. Meestal zijn de Nanoleaf-producten vrij prijzig, maar met deze nieuwe Essentials-lijn komt het binnen bereik van meer mensen. Jammer is natuurlijk wel, dat ze er vrij gewoontjes uit zien.

