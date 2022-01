Apple organiseert weer een nieuwe Shot on iPhone Challenge. Deze keer staat de uitdaging in het teken van de macrofunctie van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Apple heeft de afgelopen jaren al meerdere keren de zogenaamde Shot on iPhone-uitdaging georganiseerd. Na de Night Mode Challenge van 2020 en eerste Shot on iPhone-challenge van 2019 is het nu de beurt aan het maken van de mooiste macrofoto. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. Apple licht de winnende foto’s uit op de social media-kanalen.



Shot on iPhone Challenge: macrofoto’s

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een verbeterde ultragroothoekcamera, waarmee je scherpe foto’s kan maken op slechts 2 centimeter afstand. Het resultaat is vaak een mooie macrofoto, die het gefotografeerde object een nieuwe dynamiek geeft. In de nieuwe uitdaging vraagt Apple om je mooiste macrofoto van je iPhone te delen op Instagram en Twitter. Misschien wordt jouw winnende foto wel getoond in de Apple Store.

Om deel te nemen aan de uitdaging, moet je aan een paar regels voldoen:

De macrofoto moet gemaakt zijn met een iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max

De foto moet gedeeld worden op Twitter of Instagram met de hashtag #ShotoniPhone en #iPhonemacrochallenge.

Vermeld in je inzending welk toestel je gebruikt hebt.

Het is toegestaan om de foto te bewerken in Apple’s eigen Foto’s-app of via een app van derde.

Inzenden kan vanaf vandaag tot en met 16 februari 2022.

Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn en Apple-medewerkers zijn uitgesloten van deelname.

Apple geeft ook een paar tips om de mooiste macrofoto te maken. Apple raadt aan om zo dicht mogelijk bij het object te staan (op zo’n twee centimeter afstand) en het object in het midden te plaatsen. In het midden van een macrofoto is de focus het scherpst. Je kan macrofoto’s maken met de gewone 1x-weergave, maar ook met de 0,5x-weergave voor een extra groot gezichtsveld. In iOS 15.2 is het makkelijker geworden om een macrofoto te maken. Er verschijnt automatisch een gele knop zodra de lens naar de macroweergave wisselt, waardoor je het ook makkelijker kan uitzetten.

Jury en winnaars

Een jury van tien fotografen beoordeelt alle inzendingen. Het gaat onder andere om fotografen voor National Geographic Explorer, een voormalig design director van the New York Times Magazine en leden van Apple’s ontwikkelteam die werken aan de Foto’s- en Camera-app. Als je meer te weten wil komen over de jury, lees je hier meer info.

De tien winnende foto’s worden uitgelicht in Apple’s newsroom, de Apple-website, social media-accounts en diverse exposities in bijvoorbeeld de Apple Store. De fotografen krijgen een zogenaamde licensing fee voor het gebruik van de beelden. De winnaars worden rond 12 april bekendgemaakt. Lees ook onze tip over hoe je macrofoto’s met de iPhone maakt.