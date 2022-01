iCulture Vandaag: dit was maandag 24 januari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 24 januari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Hoeveel macht heeft een Nederlandse toezichthouder? Die vraag is sinds vandaag nog actueler, nu ACM een boete van 5 miljoen euro heeft opgelegd aan Apple. Die boete kan zelfs oplopen tot 50 miljoen euro, als Apple niet aan de eisen van ACM voldoet. Ondertussen zit Apple ook nog met een reeks rechtszaken van Ericsson in de maag. Hoe dit gaat aflopen lees je over een tijdje op iCulture.nl. Ben je meer van het positieve nieuws? Dan hebben we goed nieuws op het gebied van sport: de Olympische Winterspelen staan op het punt om te gaan beginnen. Over minder dan twee weken is het zover en wil je alles op de voet volgen, dan heb je onze gids met de beste apps voor de Olympische Winterspelen nodig! Dat en meer vandaag op iCulture.nl!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je je iPhone op stil zetten en voorkomen dat er geluiden en notificaties klinken.

De tekstgrootte per app aanpassen doe je zo.

Accessoires en devices

​ De Philips Hue-lampen krijgen een haardvuureffect en een flikkerend kaarseffect in een aanstaande update. Ook zijn er nieuwe buitenlampen.

Apps

Een nieuwe Bassie & Adriaan-game! Wij maakten natuurlijk meteen een review.

De Olympische Winterspelen in Peking komen op je af en met deze apps mis je geen seconde.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - ABN AMRO heeft nu een nieuw onderdeel ‘Toekomst’ waar je de geplande en periodieke overboekingen vindt.

​ Tweetbot 6 for Twitter (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.5+) - Tweetbot 6 voor Twitter heeft een reeks nieuwe widgets, waaronder voor Tweet Stats, Followers Count en Timeline Image.

, iOS 14.5+) - Tweetbot 6 voor Twitter heeft een reeks nieuwe widgets, waaronder voor Tweet Stats, Followers Count en Timeline Image. ​ Sleep++ (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nu met Readiness Score, zodat je weet wanneer je het rustiger aan moet doen.