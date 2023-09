Geen siliconenhoesjes van Apple meer?

Nadat eerder al de leren hoesjes op het (virtuele) hakblok gingen, is er nu nog een type accessoires dat Apple niet meer wil maken: siliconenhoesjes. Dat beweert althans geruchtenlekker en Apple-verzamelaar Kosutami, die al eerder informatie lekte over de gevlochten usb-c kabel van de iPhone 15, prototypes van MagSafe-opladers en AirPods in verschillende kleuren. Apple zou van plan zijn om de accessoires van siliconenrubber en fluorelastomeer te vervangen door milieuvriendelijker materialen. Nu gebruikt Apple nog siliconen voor de iPhone- en iPad-hoesjes en fluorelastomeer voor sommige Apple Watch-bandjes.



Betere keuze: recycled materialen?

De sportband sololoop en AirTag -hanger (van polyurethaan) zouden geleidelijk kunnen verdwijnen in de huidige vorm, om plaats te maken voor materialen die beter afbreekbaar zijn of minder schade voor het milieu opleveren bij de productie. Apple zou bijvoorbeeld de sportband in het assortiment kunnen houden, maar geen nieuwe kleuren kunnen uitbrengen totdat de voorraad op is. Deze bandjes zijn moeilijk te recyclen omdat ze een sterke netstructuur hebben en hittebestendig zijn. Dat heeft als voordeel dat ze nauwelijks kapot gaan, maar als nadeel dat ze na het afdanken niet afbreekbaar zijn.

Bij siliconenrubber is dat precies andersom: gebruikers zijn er niet onverdeeld enthousiast over, omdat de siliconenhoesjes al na een paar maanden beginnen af te brokkelen. Maar wat dan wel? Misschien zijn gerecycled materialen de oplossing. Fabrikanten zoals Sonos maken hun speakers al deels van gerecycled plastic: bij de nieuwste Move 2-speaker is dit zelfs 40% . En accesoiremakers zoals Otterbox zijn al veel eerder overgestapt op gerecycled hoesjes, bijvoorbeeld bij de iPhone 13 (zie hieronder).

Apple heeft er zelf al voorzichtig mee geëxperimenteerd door bijvoorbeeld het gevlochten solobandje (€99,-) te maken van gerecycled garen. Daarnaast worden iPads en MacBooks jarenlang gemaakt van gerecycled aluminium. Of Apple bij de accessoires nu volop voor recycled gaat kiezen, valt nog te bezien. Bij de leren hoesjes zou Apple van plan zijn om ze te vervangen door een hoogwaardig textielmateriaal, genaamd ‘FineWoven’. Dit materiaal zou ook gebruikt kunnen worden voor een nieuw type horlogebandje met magnetische sluiting, als vervanger van het leren bandje met Moderne Gesp.