iOS 17 biedt tientallen nieuwe ringtones en meldingstonen: zo klinken ze

Apple heeft in de uiteindelijke versie van iOS 17 meerdere nieuwe ringtones en meldingstonen toegevoegd. Het is voor het eerst sinds 2017 dat er nieuwe standaard ringtones beschikbaar zijn.

Deze zomer kon je op iCulture een opinie-artikel lezen waarin we stelden dat het wel eens tijd zou worden voor nieuwe ringtones. Apple had immers bij iOS 11 in 2017 voor het laatst nieuwe ringtones toegevoegd, bij de introductie van de iPhone X. Sterker nog, de nieuwe ringtone werd toen alleen toegevoegd op dat nieuwste model. Maar er is nu goed nieuws, want in de Release Candidate van iOS 17 (die zeer waarschijnlijk gelijk is met de uiteindelijke release) zijn tientallen nieuwe ringtones en meldingstonen ontdekt. En het goede nieuws, is dat ze beschikbaar zijn op alle apparaten.



Nieuwe ringtones in iOS 17

In totaal gaat het om meer dan twintig nieuwe ringtones en meldingstonen, zo ontdekte 9to5Mac. Naast de nieuwe ringtones, zijn sommige bestaande ringtones ook vernieuwd zodat ze iets beter klinken. De veranderingen bij bestaande ringtones zijn klein en je hoort ze vooral als je het vergelijkt met de vorige versies.

Dit zijn de nieuwe ringtones die Apple in iOS 17 toegevoegd heeft:

Arpeggio

Belangrijk

Chalet

Dageraad

Fluitketel

Geplaag

Getjilp

Hagelslag

Hemel

Kantel

Melkweg

Mercurius

Portie

Quad

Radiaal

Reis

Schuilplaats

Speurtocht

Stappen

Vallei

Vertrek

Voorleestijd

Vouw open

Zaailing

De standaard beltoon is nog steeds Bezinning. In onderstaande audiofragment hoor je de nieuwe geluidjes achter elkaar in de volgorde zoals hierboven beschreven.

https://www.iculture.nl/wp-content/uploads/2023/09/iOS-17-ringtones.m4a

En dit zijn de nieuwe meldingstonen die je vanaf iOS 17 kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor een nieuw iMessage-berichtje of een nieuwe e-mail:

Capriool

Druppel

Echo

Gejuich

Handoff

Mijlpaal

Passage

Portaal

Rammelaar

Schuif

Welkom

https://www.iculture.nl/wp-content/uploads/2023/09/iOS-17-meldingstonen.m4a

De nieuwe ringtones zijn te gebruiken zodra je iOS 17 op je toestel gezet hebt. Je vindt ze bij Instellingen > Horen en voelen > Beltoon. Sommige oudere ringtones zijn verplaatst naar de Klassiek-sectie, dus Apple heeft geen ringtones verwijderd.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De releasedatum van iOS 17 is 18 september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.6.1.