Onlangs is in de code van iOS 14.5 een aanwijzing gevonden naar een magnetische battery pack voor de iPhone 12 en ook Bloomberg wist te melden dat Apple aan een soortgelijk accessoire werkt. Het zou een nieuwe variant zijn van Apple’s eerdere Smart Battery Case, maar dan dus zonder hoes. Welke functies krijgt deze magnetische battery pack dan wel? Volgens geruchtenlekker Jon Prosser overweegt Apple een versie met omgekeerd opladen.



‘Omgekeerd opladen op MagSafe powerbank voor iPhone 12’

Omgekeerd opladen is een functie waarmee je een kleiner apparaat kan opladen. Apple zou jaren geleden het plan hebben om omgekeerd opladen op de iPhone mogelijk te maken, zodat je via de achterkant van de iPhone bijvoorbeeld je AirPods-case kan opladen. De MagSafe-powerbank die nu bij Apple in ontwikkeling is, plaats je magnetisch op de achterkant van de iPhone. Hierdoor gaat je iPhone langer mee, maar met omgekeerd opladen zou meer mogelijk zijn.

Hoewel de details schaars zijn, is het niet ondenkbaar dat je op de powerbank weer een AirPods-case kan leggen om die van stroom te voorzien. Volgens Prosser werkt Apple aan twee varianten van de battery pack: eentje zonder en eentje met de functie voor omgekeerd opladen. Het is nog allerminst zeker of het accessoire überhaupt op de markt verschijnt. Volgens Bloomberg heeft Apple nog wat problemen met oververhitting. Een functie als omgekeerd opladen zou daar niet bij helpen.

Prosser publiceert regelmatig over aankomende functies en specificaties van nog niet aangekondigde toestellen, maar heeft het lang niet altijd goed. Het is dan ook nog maar de vraag wat er waar is van deze bewering. Desalniettemin zou het een handige extra functie zijn.

Apple’s huidige Smart Battery Case is ook geschikt voor draadloos opladen, zodat je je iPhone met Smart Battery Case en al kan opladen via een draadloze oplader. Of dat ook mogelijk is met de MagSafe battery pack, is nog niet bekend.