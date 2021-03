‘Was te verwachten’

Google heeft dankzij goedkope hard- en software veel terrein gewonnen in het onderwijs. SP-kamerlid Kwint waarschuwde eerder al dat het verdienmodel van Google mogelijk problemen kon gaan opleveren en is nu niet verbaasd dat er twee kamerbrieven liggen, waarin wordt gewaarschuwd voor de privacygevaren van Google. Rijksambtenaren zullen voorlopig geen gebruik maken van Google Workspace, zo meldt NOS. Dit valt te lezen in een brief van minister Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer. De minsters Van Engelhoven en Slob slaan in een andere Kamerbrief alarm omdat Google Workspace niet veilig genoeg is voor het onderwijs. Naast Gmail en Google Documenten omvat dit ook Google Classroom.



Ministers: ‘Privacy bij Google niet goed geregeld’

Grapperhaus vindt de software te onveilig voor ambtenaren. Er zou het afgelopen jaar uitvoerig zijn gesproken met Google over het beter beschermen van data, maar dat werd niet afdoende opgelost. Ook voor het onderwijs zou de Google-software niet veilig genoeg zijn. Google heeft volgens de minister de volledige beschikking over metadata, waaruit af te leiden is wanneer gebruikers zijn ingelogd, hoe lang ze gebruik maken van de software, welke zoekopdrachten ze intikken en wat ze aanklikken. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en studieresultaten zijn niet te zien, maar veel algemene informatie wel. De ministers vinden dat scholen te weinig grip hebben op hun eigen gegevens.

Precies waarom ik aan de bel getrokken heb bij het kabinet. Als je Google vrij baan geeft in het onderwijs laat je een speler binnen wiens verdienmodel de persoonlijke data van anderen zijn. Dan kun je wachten op ongevallen. https://t.co/IQeBH4du0A — Peter Kwint (@peterkwint) March 1, 2021

Diverse privacyproblemen met Google

De ministers zien diverse privacygevaren bij gebruik van Google-software. Zo kan het bedrijf eenzijdig de voorwaarden aanpassen en ziet de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) een probleem in het gebruik van data voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties. In een privé-omgeving ben je daar misschien al aan gewend en ben je er zelf akkoord mee gegaan, in ruil voor gratis software en betaalbare Chrome-laptops, maar als scholier en als ambtenaar krijg je een keuze opgedrongen. Er is ook gekeken naar Microsoft-producten, maar die blijken geen grote risico’s op te leveren als de gebruiker de Windows Tijdlijn uitschakelt, de LinkedIn-integratie voor werknemeraccounts uitschakelt en nog enkele andere maatregelen neemt.



Het duo Slob en Van Engelshoven. Foto: Rijksoverheid.nl

Het kabinet is nog in gesprek met Google en de Europese Commissie om te zorgen dat de Google-apps in de toekomst toch nog gebruikt kunnen worden, maar met betere bescherming van de data. Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd.