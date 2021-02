Omgekeerd opladen is een functie die we al een paar jaar bij onder andere Samsung zien. Met deze functie kan een smartphone een ander apparaat opladen, bijvoorbeeld een setje draadloze oordopjes of een smartwatch. In 2019 gingen al geruchten dat deze zogenaamde reverse charging (ook wel Wireless Powershare genoemd) naar de iPhone 11-serie zou komen. Apple bleek de Wireless Powershare in de 2019 iPhones geschrapt te hebben en in 2020 hebben we daar ook niks meer van vernomen. Gaat het er ooit nog van komen? Mark Gurman van Bloomberg zegt dat het onderling opladen met de iPhone er voorlopig niet komt.



‘Voorlopig geen omgekeerd opladen op de iPhone’

Bloomberg bevestigt opnieuw dat Apple in 2019 plannen had om je AirPods op te laten laden via je iPhone. Intern bij Apple is er dan ook de afgelopen jaren dan ook gediscussieerd om Apple Watches, AirPods en iPhones elkaar onderling op te laten laden. Nu zegt de bron dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat dit in de ‘nabije toekomst’ gerealiseerd wordt.

Even leek het erop dat Apple de functie later via een software-update toe zou willen voegen. Uit gegevens van de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC blijkt namelijk dat de iPhone 12 wel geschikt zou zijn voor omgekeerd opladen. De functie is alleen nooit toegevoegd. Het lijkt er dus niet op dat het in de nabije toekomst alsnog toegevoegd gaat worden.

Hoe dit bij de iPhone 13 of de iPhone van 2022 gaat zijn, zegt Bloomberg niet. De kans lijkt echter steeds kleiner te worden dat we de functie binnenkort bij Apple-apparaten gaan zien. Wel zou Apple werken aan een MagSafe battery pack voor de iPhone 12, hoewel ook daarvan nog niet duidelijk is of deze er daadwerkelijk komt. Er zouden nog wat problemen zijn, die ervoor kunnen zorgen dat Apple het accessoire schrapt.