Na drie maanden wachten heeft Google de apps voor Agenda, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Taken, Meet en Podcast een update gegeven. Ook lijken de regelmatige updates voor Gmail te zijn teruggekeerd, maar op Chrome en Google Maps moeten we nog wachten.

Voorheen kregen de iOS-apps van Google heel frequente updates, waarin vaak maar kleine dingen waren getweakt. Met de komst van Apple’s privacylabel stopte dat abrupt, maar na een stilstand van drie maanden lijkt er nu toch weer beweging in te komen. De apps voor Gmail, Google Agenda en Google Documenten hebben een update gekregen voor iPhone en iPad. Gmail kreeg een week geleden al wel de privacy-informatie, kreeg toen nog geen update. De versie die nu is verschenen biedt echter weinig nieuws: het omvat volgens de releasenotes niet meer dan “bugfixes en verbeterde prestaties”. Ook bij de andere apps blijft Google op de vlakte wat er veranderd is.



Google werkte de afgelopen weken wel de YouTube- en YouTube Music-app bij met kleine verbeteringen. Google Podcast kreeg dit weekend een update en nu zijn Gmail, Agenda en Documenten aan de beurt. Ook de losse apps Google Spreadsheets (Sheets) en Google Presentaties (Slides) zijn bijgewerkt, al hoef je niet op belangrijke nieuwe functies te rekenen.

Gmail kreeg de eerste update sinds 1 december vorig jaar, dus het heeft precies drie maanden geduurd. Alle bijgewerkte apps hebben een ingevuld privacylabel. Ook zullen de Google-apps niet langer het tracking ID gebruiken, dat in een toekomstige iOS 14-versie een pop-up veroorzaakt. Gebruikers moeten daarbij toestemming geven om gebruikers te volgen voor reclamedoeleinden. Google heeft een andere methode gevonden, om Apple’s privacymaatregelen te omzeilen.

Er zijn nog steeds genoeg Google-apps die niet zijn bijgewerkt, zoals Google Drive, Foto’s en Maps. Ook de algemene zoekapp van Google heeft sinds december geen update meer gehad en Chrome blijft al wekenlang hangen op versie 87. Een update naar versie 88 zou er volgende week aan moeten komen. De Google-apps die nu wel een update hebben gekregen melden dat er allerlei gebruikersinformatie wordt verzameld, al is het privacylabel minder uitgebreid dan dat van Facebook. Er wordt algemene informatie verzameld zoals zoekhistorie, locatie, contactinformatie en gebruikersdata.