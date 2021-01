Shazam weet wat scoort

We gebruiken massaal Shazam om bijvoorbeeld net dat ene deuntje uit de reclames te ontdekken. Doordat we dit zo veel gebruiken, beschikt de dienst ook over veel muzikale data dat voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Zo heeft Shazam op basis gebruik nu een speciale afspeellijst op Apple Music opgesteld met opkomende artiesten van 2021. In de lijst zien we onder andere Serena Isioma, Tai Verdes en Blackstarkids.



Shazamvoorspellingen 2021

Shazam noemt de lijst op Apple Music de Shazamvoorspellingen 2021. De afspeellijst bevat 50 nummers van opkomende artiesten die volgens de dienst ‘klaar zijn voor een sprong in het diepe’. De lijst is niet zomaar gekozen door Shazam, maar is tot stand gekomen door de voorspellende algoritme van de dienst. De redactie van Apple Music heeft er vervolgens 50 nummers uit geselecteerd. Shazam kan op basis van de data zien dat de belangstelling voor bepaalde artiesten aan het groeien is in meerdere landen – en dat dit consistent het geval is waardoor echt van een opkopende trend gesproken kan worden.

Shazam heeft wel een neus voor wat wel of niet scoort. Zo brak Billie Eilish in 2019 definitief door maar stond ze in 2015 al op de lijst voor opkomende artiesten. Apple Music heeft voor dit jaar vijf artiesten uitgekozen om extra in het zonnetje te zetten:

Masked Wolf: Deze hiphopartiest uit Australië staat met zijn nummer ‘Astronaut in the Ocean’ al in de algemene Apple Music top 10.

BLACKSTARKIDS: Een trio uit Kansas City dat in september 2020 trending werd op Shazam.

Serena Isioma: De Nigeriaans-Amerikaanse singer-songwriter staat haar nummer ‘King’ op de New Music Daily-afspeellijst van ‌Apple Music.

Tai Verdes: Een indiepopartiest die in juli 2020 werd opgepikt door Shazam.

LB Spiffy: Een rapper die al sinds 2017 een opkomend artiest is op Shazam.

Shazam nog makkelijker te gebruiken

Shazam is vooral sinds 2009 een enorm populaire app om muziek mee te herkennen. Het is ontzettend handig als je net een leuk deuntje hoort op de radio of in een film. Ook Apple zag de meerwaarde van het bedrijf en kocht Shazam in 2018. Hierdoor is het voor iPhone-gebruikers een stuk makkelijker is om Shazam te gebruiken. Zo is Shazam al tijden ingebouwd in Siri, kun je makkelijk Shazam starten via het bedieningspaneel en heeft zelfs een eigen widget voor op het homescreen van je iPhone. Er zijn ook andere apps om muziek te herkennen, maar Shazam is wel het meest bekend.