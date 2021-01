Het zou gaan om een dienst waarbij je betaalt voor premium podcasts. Daarmee zou Apple bekende podcasters kunnen wegtrekken bij andere platformen zoals Spotify, SiriusXM en Amazon, simpelweg door met een bundel dollarbiljetten te zwaaien. Apple is al jarenlang marktleider als het om de distributie van podcasts gaat, maar de afgelopen jaren werd er weinig meer in geïnvesteerd. Ook heeft Apple er nooit geld voor gevraagd. Andere partijen zijn inmiddels veel actiever om een grote naam op het gebied van podcasts te worden. Dat roep op zich ook weer wrevel op, omdat sommige shows voortaan alleen bij bepaalde aanbieders of achter een betaalmuur te vinden zijn.



Apple’s Podcasts-app is nog steeds mateloos populair. De meeste luisteraars naar de iCulture-podcast doen dat via Apple’s platform. Maar de markt is inmiddels wel veranderd. Spotify heeft $800 miljoen geïnvesteerd in podcastbedrijven Gimlet Media en The Ringer en ook heeft Spotify de exclusieve rechten op de veelbeluisterde Joe Rogan Experience.

Kortgeleden suggereerden analisten van Loup Ventures dat Apple met drie diensten extra geld zou kunnen verdienen: Mail+, Podcasts+ en Stocks+. Door aanvullende functies te bieden kan Apple abonnees trekken.

Voor podcasts zou Apple originele content kunnen aanbieden. Hiervoor is afgelopen najaar Jake Shapiro aangetrokken, een radioveteraan die een team rondom podcastmakers leidt. Er zouden al gesprekken gaande zijn tussen Apple en bedrijven die podcasts produceren. Of het allemaal doorgaat is nog niet zeker. Apple zou het kunnen bundelen met andere diensten als onderdeel van Apple One.