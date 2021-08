Er wordt door Apple-fans al lang uitgekeken naar de release van de nieuwe MacBook Pro 2021. Niet alleen doordat het een nieuwe high-end MacBook Pro met Apple Silicon wordt, maar ook omdat Apple van plan is om meerdere oude poorten terug te brengen, zoals een SD-kaartslot en HDMI. Maar Apple gaat ook iets nieuws toevoegen, namelijk mini-LED. De MacBook Pro 2021 met mini-LED moet zorgen voor meer nieuwe producten met deze schermtechniek, met uiteindelijk de overstap naar micro-LED.



‘mini-LED in MacBook Pro is belangrijke stap’

Apple heeft deze lente voor het eerste een product met mini-LED uitgebracht, namelijk de 12,9-inch iPad Pro 2021. Maar dit najaar staan er twee nieuwe producten met mini-LED op de planning: de 14- en 16-inch MacBook Pro. Analist Ming-Chi Kuo zegt dat mini-LED in deze nieuwe modellen een belangrijke stap is. De verkopen zouden flink omhoog gaan dankzij deze twee nieuwe modellen. Hij spreekt van een groei van 20% in het aantal verscheepte modellen ten opzichte van een jaar eerder. Bovendien is het onderdeel van een belangrijke planning voor Apple.

Na de MacBook Pro 2021 met M1X-chip en mini-LED heeft Apple voor 2022 een MacBook Air met mini-LED gepland. Er komen ook nog andere nieuwe Apple-producten met mini-LED, zoals de 11-inch iPad Pro, maar de komst van de MacBooks met deze schermtechniek zou de grootste drijfveer zijn voor de opkomende populariteit van dit soort schermen. Apple zoekt dan ook extra leveranciers voor mini-LED schermen.

‘Uiteindelijk overstap naar micro-LED’

Apple werkt ook al jaren aan de micro-LED techniek, dat qua kwaliteit nog dichter in de buurt komt van OLED. Bij mini-LED wordt nog steeds gebruikgemaakt van backlight, maar dat is bij micro-LED niet het geval. Bovendien kunnen bij micro-LED individuele pixels uitgeschakeld worden. Micro-LED is nu nog vrij duur, maar dat zou de komende jaren goedkoper worden. Apple zou micro-LED in ieder geval overwogen hebben voor de Apple Watch