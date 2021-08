Apple belooft een probleem met scanners in macOS te gaan oplossen in een toekomstige update. Momenteel werken sommige scanners niet meer.

Sommige Mac-gebruikers lopen tegen problemen aan als ze willen scannen. Ze krijgen dan een waarschuwing dat ze niet de juiste rechten hebben om de app te openen. Apple heeft ze nu verzekerd dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Dat is te lezen in een supportdocument. De fout treedt op als je een aangesloten scanner wilt gebruiken om met Voorvertoning of een van de andere standaard apps probeert een document te scannen.



In de foutmelding zie je ook de naam van de scannerdriver. Gebruikers krijgen het advies om de beheerder te raadplegen, wat echter weinig zin heeft. Bij veel mensen kan de scanner helemaal geen verbinding maken met de Mac . Een definitieve oplossing is in de maak en zal beschikbaar komen in een toekomstige software-update, zegt Apple. Het is nog niet bekend wanneer die uitkomt.

Klachten over het probleem zijn te vinden op Reddit, de Apple Support-pagina’s en de HP Support Coummunity. Het gaat om mensen met verschillende versies van macOS Big Sur.

Mocht je voor je boekhouding of andere zaken belangrijke documenten moeten scannen, dan zul je tijdelijk moeten uitwijken naar een andere oplossing, bijvoorbeeld het scannen met de iPhone-camera. Je zou ook een third party app om documenten te scannen kunnen proberen. Ook is er een workaround, die Apple in het supportdocument uitlegt.