Kunnen we over een aantal jaar een MacBook met mobiele data in de winkel vinden? Een bekende Apple-journalist denkt dat dit zomaar kan gebeuren.

Als je met een MacBook online wil zijn en er geen bekend wifi-netwerk in de buurt is, kun je twee dingen doen: een wifi-hotspot opzoeken of gebruikmaken van je eigen persoonlijke hotspot. Hiervoor gebruik je je iPhone als modem, zodat je MacBook alsnog een internetverbinding heeft. Maar het zou zomaar kunnen dat dit uiteindelijk niet nodig is. In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Mark Gurman dat Apple zijn eigen cellular modem uiteindelijk ook in de Mac gaat stoppen. Daarmee suggereert hij dat een Mac met mobiele data in de pijpleiding zit.

MacBook met mobiele data?

In de nieuwste editie van zijn wekelijks nieuwsbrief, zet Mark Gurman op een rijtje welke onderdelen door Apple momenteel binnenshuis ontwikkeld worden. De eigen chips in de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac zijn natuurlijk bekende voorbeelden, maar zoals al langer bekend is wil Apple meer eigen onderdelen gaan maken. Denk aan een gecombineerde wifi- en Bluetooth-chip, maar ook eigen schermen, batterijen en een eigen modem. Onlangs bleek dat Apple’s eigen modem op z’n vroegst eind 2025 komt. Dit onderdeel gaan we als eerste zien in de iPhone, maar zou ook zijn weg vinden in andere Apple-producten.

Apple heeft volgens Gurman nog twee of drie jaar nodig om de eigen cellular modem te verwerken in de Apple Watch en iPad. Van deze producten brengt Apple al jaren aparte cellular-versies uit, voor wie graag altijd internet wil hebben en niet afhankelijk wil zijn van de iPhone. Gurman voegt daar aan toe dat ook de Mac deze nieuwe cellular-chip gaat krijgen, zodra dit geïntegreerd is in de system-on-a-chip, oftewel de soc. Dat is het hele pakket waar alle chiponderdelen in samengevoegd zijn.

Gurman gaat in zijn nieuwsbrief niet verder in op de mogelijke toekomstige Mac met mobiele data. Als het inderdaad zover komt, lijkt het een logische stap dat Apple, net als nu bij de iPad en Apple Watch, twee versies gaat uitbrengen. Hoe dan ook gaat het zeker nog wel tot 2028 duren voordat het zover is.

Apple heeft overigens wel diverse patenten voor 5G op een MacBook vastgelegd. Er zouden in het verleden zelfs prototypes geweest zijn.