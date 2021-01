2021 lijkt een belangrijk jaar voor de Mac te gaan worden. Van nieuw ontworpen MacBooks tot een gloednieuwe iMac, allemaal met Apple's eigen chips: in deze vooruitblik op de Mac in 2021 lees je wat je kan verwachten.

Ook MagSafe zou bij dit model terugkeren. Hierdoor kun je de oplaadkabel magnetisch aan de MacBook aansluiten. Dit voorkomt ook dat de MacBook van tafel of bureau meegesleurd wordt als iemand achter je oplaadkabel blijft hangen. MagSafe was een geliefde aansluiting, maar sinds de overstap naar usb-c zag Apple daar vanaf. Verder heeft het nieuwe model volgens de bron een set van usb 4-poorten.

Bloomberg baseert zich op bronnen die op de hoogte zijn van Apple’s plannen. Apple zou op z’n vroegst in de tweede helft van 2021 een gloednieuwe MacBook Air uit willen brengen. Het model krijgt dan de volgende generatie eigen Apple Silicon -chip en zou gezien worden als een krachtigere versie van de huidige MacBook Air . Hoewel Apple mikt op een release in de tweede helft van 2021, kan het nieuwe model ook pas in 2022 uitkomen.

Er staat voor de Mac in 2021 heel wat te gebeuren. Onlangs waren er al sterke geruchten over nieuwe MacBook Pro -modellen, waarbij de Touch Bar plaatsmaakt voor fysieke functietoetsen. Ook de MagSafe-aansluiting zou daarbij terugkeren. Maar hoe zit het met de MacBook Air ? Volgens Bloomberg werkt Apple aan een gloednieuwe variant. Deze MacBook Air 2021 wordt een nieuwe krachtige versie van de huidige MacBook Air.

Melding * Kies optie Lage prioriteit als je een tip of andere feedback hebt. Kies optie Hoge prioriteit alleen voor spelfouten of feitelijke onjuistheden (artikel moet door redactie acuut aangepast worden).

De MacBook Air is Apple's lichtste en meest compacte MacBook uit de line-up. De MacBook Air kenmerkt zich door het 13-inch scherm en het dunne design, dat afloopt aan de onderkant. Het meest recente model is de MacBook Air met Apple's M1-chip (eind 2020). De MacBook Air is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en compacte MacBook. Hij is beschikbaar in een aantal kleuren en opslagcapaciteiten en heeft een Magic Keyboard met Touch ID-sensor. Alles over de MacBook Air, de MacBook kopen en MacBooks vergelijken lees je hier.