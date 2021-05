Apple behandelt niet alle ontwikkelaars gelijk

Apple heeft een ‘whitelist’ van ontwikkelaars die toegang hebben tot extra API’s voor de App Store. Het gaat onder andere om de video-app Hulu, die net als een beperkte groep andere ontwikkelaars toegang heeft tot speciale functies om het abonnement van een gebruiker te annuleren en geld terug te geven. Normaal hebben ontwikkelaars deze mogelijkheid niet en moeten gebruikers aankloppen bij Apple. In 2015 werd deze API gebruikt toen het upgraden en downgraden van abonnementen nog niet was ingebouwd.



Het blijkt uit de rechtszaak tussen Apple en Epic Games . Daarin kwam een mailwisseling boven water tussen Matt Fischer (vice-president van de App Store) en zijn collega Lin. Fischer heeft al sinds 2010 deze rol en kreeg een aantal vragen over het betaalsysteem en maatregelen die Apple neemt tegen fraude.

Hulu bleek de mogelijkheid te hebben om gebruikers van een in-app aankoop om te zetten naar rechtstreeks betalen aan Hulu zelf. Phil Schiller kreeg er lucht van en wilde weten wat er gaande was. Daarna volgde een mailwisseling, waarin Lin aangaf dat Hulu en een select aantal ontwikkelaars extra privileges hadden gekregen voor refunds en annuleringen.

Fischer kreeg ook de vraag of Apple sommige ontwikkelaars toegang geeft tot speciale functies, die niet voor anderen beschikbaar zijn. Maar Fischer antwoordde daar ontkennend op, al voegde hij wel toe dat Apple soms functies test met een kleine groep ontwikkelaars. In het geval van Hulu lijkt er echter wel sprake van privileges.

Apple wijst meer dan een derde af

Er worden elk jaar miljoenen apps ingediend bij de App Store en Apple blijkt meer dan een derde af te wijzen. Dat zei Trystan Kosmynka, leidinggevende van het App Review-team bij Apple. Er worden jaarlijks zo’n 5 miljoen apps ingediend bij Apple, waarvan ongeveer 35% wordt afgewezen. Epic wil hiermee bewijzen wat een onmogelijke taak Apple zich op de hals heeft gehaald, door alle apps en appupdates afzonderlijk te beoordelen. Daarbij móet er wel vaak iets misgaan.

In 2017 kwamen er 5,2 miljoen apps binnen, waarvan 33% werd afgewezen. In 2018 en 2019 waren het 4,8 miljoen apps en volgden er respectievelijk 35% en 36% afwijzingen. Dat proces wordt niet volledig door mensen gedaan. Apps worden gescand op malware, verouderde SDK’s en verboden zaken. Op basis daarvan kan al een deel worden afgewezen.

De rest van de beoordeling gebeurt wel door mensen en is een arbeidsintensief proces. Kosmynka heeft in een e-mail eens gezegd dat veel reviewmedewerkers werkdagen van 10 uur maken. Wel gaat er daarbij wel eens iets mis, geeft Kosmynka toe. Sommige apps worden goedgekeurd en later toch weer offline gehaald. “Het is een menselijk proces. We maken fouten. We proberen die fouten te herstellen.”

Slechts 1% van de afwijzingen wordt aangevochten

Apple biedt ontwikkelaars sinds augustus 2020 de mogelijkheid om bezwaar te maken als hun app(update) is afgewezen. Dat blijkt maar zelden te gebeuren, zo blijkt uit de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. De al eerder aangehaalde Kosmynka zegt dat maar 1% van de afwijzingen wordt aangevochten. Dit kwam ter sprake in een discussie over het aantal fouten dat door het reviewteam wordt gemaakt. “Ik denk dat het aantal fouten een kleine fractie zijn van de effectiviteit van het complete proces”, aldus Kosmynka.

Het kunnen aanvechten van afwijzingen werd mogelijk na de controverse over de e-mailapp Hey, gemaakt door Basecamp. Apple blokkeerde updates van Hey nadat de app aanvankelijk was goedgekeurd. Als reden voerden ze aan dat de e-mailapp geen in-app abonnement aanbood, terwijl Apple bij ontwikkelaars wel sterk daarop aandringt.

Phil Schiller: ‘What the hell is this????’

Een interessante ontdekking tijdens de rechtszaak is dat Phil Schiller zich in 2012 al druk maakte over scam-apps, nadat een nagemaakte app de top 1-positie in de App Store bereikte.

Apple doet alsof de App Store een veilige plek is, waar alles goed wordt gecontroleerd. Maar dat is vooral marketing. De werkelijkheid blijkt minder fraai te zijn. Verder wordt duidelijk dat Phil Schiller zich al jarenlang druk heeft gemaakt over nagemaakte apps, nog voordat hij de verantwoordelijkheid kreeg over de App Store.

Bij een scamapp lijkt het alsof je een hooggewaardeerde app installeert, maar het is uitsluitend bedoeld om je zoveel mogelijk geld af te troggelen. Je krijgt bijvoorbeeld een peperduur abonnement aangesmeerd, dat een paar tientjes per week kost. De nagemaakte apps stelen niet alleen de ideeën, maar ook de inkomsten van de originele apps. In een e-mail maakte Schiller in klare taal duidelijk dat hij niet blij was met de situatie in de App Store.

“What the hell is this????“, vroeg Schiller toen hij zag dat een nepversie van de populaire game Temple Run bovenaan de hitlijsten stond. De nepversie had geen sceenshots, had een belachelijke omschrijving en vrijwel uitsluitend 1-ster reviews.

Is er niemand die deze apps bekijkt? Houdt niemand de winkel in de gaten?

Scamapps zijn al jaren een probleem voor de App Store. Soms zijn ze er gemakkelijk uit te halen, omdat ze absurde bedragen vragen voor in-app aankopen. Je vraagt je dan af hoe ze door het reviewproces kunnen glippen. Maar er zijn ook apps waarbij wat moeilijker te herkennen is dat ze zijn nagemaakt. Er zijn zoveel apps in de App Store dat het voor de reviewmedewerkers onmogelijk is om alle originelen te kunnen onderscheiden van namaak.

Schiller adviseerde in 2015 om een geautomatiseerd systeem te maken om deze apps vroegtijdig op te sporen.