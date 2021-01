Bij elke nieuwe iPhone-generatie komt Apple met een reeks foto's, om te laten zien hoe geweldig de camera is. Maar het bewijs hoe goed de camera echt is, blijkt pas als mensen er daadwerkelijk mee op pad gaan.

Apple heeft een flinke reeks foto’s in een persbericht gezet, om te laten zien hoe mooi de foto’s zijn die je met de iPhone 12-camera maakt. Normaal zit daar ook een wedstrijd aan vast, maar dit jaar wilde Apple misschien niet mensen de straat op sturen, of was het lastiger om een jury te vinden. Hoe dan ook: je kunt je vergapen aan de foto’s van anderen om te vergelijken met wat jij tot nu toe gepresteerd hebt met de camera van de iPhone 12-serie. Valt er nog wat bij te leren, of zijn jouw foto’s stukken beter?



De foto’s die Apple nu naar buiten heeft gebracht, komen van over de hele wereld. Er zit ook een Pieter de Vries bij, met een foto die in Australië is gemaakt. Verder zien we foto’s van mensen uit de VS, China, Italië, Thailand, Turkije en andere landen.

De iPhone 12-serie kreeg sterk verbeterde camera’s, zowel op de instapmodellen als op de Pro-modellen. Vooral bij slechte lichtomstandigheden kun je nu veel betere foto’s maken. Zo kun je op de gewone iPhone 12 nu foto’s maken met een diafragma van f/1.6, wat 27% meer licht mogelijk maakt. Ook maken beide modellen nu gebruik van computational photograpy, Night Mode en Deep Fusion.



De foto van Pieter de Vries.

Wil je helemaal los gaan, dan kun je ook voor de iPhone 12 Pro Max kiezen, met meer lenzen en een 5x optische zoom. De LiDAR-Scanner zorgt bovendien voor een betere herkenning van diepte. Erger je je aan de huidige kwaliteit van je foto’s, dan kan het zin hebben om eens over upgraden na te denken óf een fotografiecursus te gaan volgen.

De volledige fotoserie vind je hier.