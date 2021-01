Apple gebruikt Face ID nu op twee van haar apparaten: de iPhones en de iPad Pro. Op de MacBook kiest Apple voorlopig nog voor Touch ID, maar hoe zit het eigenlijk met de desktop Macs? Bloomberg meldt dat Face ID voor de iMac in ontwikkeling is, maar dat de functie is uitgesteld. De nieuwe aankomende iMac moet het dus zonder Face ID doen, zo lijkt het.



‘Face ID voor nieuwe iMac uitgesteld’

Het afgelopen jaar zijn er meermaals hints geweest dat Apple eraan werkt om Face ID naar de Mac te brengen. Zo is in de code van macOS Big Sur aanwijzingen gevonden naar een TrueDepth-camera voor Face ID op de Mac. Ook is er al eens een patent voor Face ID met notch op de Mac opgedoken. Er waren dan ook geruchten dat Apple Face ID zou bewaren voor de aankomende grote iMac-redesign. Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Face ID dan ook in ontwikkeling voor de Mac. Sterker nog, het oorspronkelijke plan was dat de gezichtsherkenning naar de compleet vernieuwde iMac zou komen.

Bekijk ook Gerucht: 'Face ID komt naar de Mac' Apple lijkt van plan om Face ID ook in de Mac te gaan ondersteunen. In de code van macOS Big Sur zijn aanwijzingen gevonden voor een TrueDepth-camera.

Nu lijken deze plannen dus van tafel. Het is volgens Bloomberg ‘onwaarschijnlijk dat deze eerste nieuwe versie van de gloednieuwe iMac Face ID krijgt’. Wat hiervoor de reden is, is niet helemaal duidelijk. Het geeft in ieder geval wel goede hoop voor toekomstige modellen. Voorlopig blijven de opties om een iMac te ontgrendelen beperkt tot het invoeren van je wachtwoord en via je Apple Watch.

Bekijk ook Mac ontgrendelen met je Apple Watch: zo werkt het Met behulp van je Apple Watch kun je je Mac ontgrendelen, waardoor je geen wachtwoord meer in hoeft te voeren. In dit artikel lees je wat je nodig hebt en hoe je deze functie instelt. Ook vertellen we hoe je met de Apple Watch goedkeuring geeft om notities te ontgrendelen, wachtwoorden te bekijken en apps te installeren.

‘Mac met mobiele data ook in ontwikkeling’

Een ander detail is dat Apple ook werkt aan een Mac met ondersteuning voor mobiele data. Hierdoor kan bijvoorbeeld een MacBook zelfstandig verbinding maken met mobiele netwerken via bijvoorbeeld 4G of 3G. Op de iPhone is dat de normaalste zaak van de wereld, maar ook op de iPad is een 4G-versie al sinds het begin een optie. Ook van de Apple Watch bestaat een 4G-versie, al is deze voorlopig nog niet in Nederland te koop.

Bloomberg zegt nu dat de mobiele verbinding voor de Mac er voorlopig nog niet komt. Tot die tijd zul je dus gebruik moeten maken van de Instant Hotspot-functie van je Mac, waarmee je via je iPhone alsnog verbinding kan maken met een mobiel netwerk.