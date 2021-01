De hoofdband van de AirPods Max lijkt vrij simpel zelf te verwijderen met een paperclip of simkaarttool. Wat het met de garantie doet is onbekend, dus wees voorzichtig. Het maakt het repareren van de AirPods Max wel een stuk makkelijker.

De AirPods Max heeft niet alleen verwisselbare oorkussens, maar ook de hoofdband is niet bijster moeilijk te verwijderen, zo blijkt uit de teardown van iFixit. Hiervoor is het niet nodig om de koptelefoon helemaal uit elkaar te halen, maar slechts de oorkussens verwijderen is al voldoende.



Toch verwisselbaar

Volgens de AirPods Max teardown van iFixit is de hoofdband van de AirPods Max vrij simpel zelf te vervangen met behulp van een simkaartverwijdertool of een paperclip. Om dit voor elkaar te krijgen hoeven enkel de magnetische oorkussens te worden verwijderd en de oorschelpen platgehouden te worden. Met een paperclip of simkaarttool is het gaatje net boven de speaker te drukken. Hiermee kun je de gehele hoofdband losmaken van de oorschelpen en blijkt het mogelijk om van hoofdband te wisselen.

Ook blijkt dat de hoofdband aan weerskanten een kleine connector bevat, wat erg aan een Lightning-connector doet denken. Deze aansluitingen lijken bedoeld te zijn om de oorschelpen te voorzien van stroom en eventueel data. Voor de aankondiging van de AirPods Max gingen er al geruchten dat de hoofdband verwisselbaar zou zijn en dat gebruikers de koptelefoon geheel naar eigen wens konden samenstellen, zoals ook mogelijk is met de Apple Watch.

Hoewel het niet officieel de bedoeling lijkt om de hoofdband te verwijderen, wordt het repareren van de koptelefoon wel een stuk makkelijker. iFixit heeft de AirPods Max dan ook een zes uit tien gegeven wat betreft repareerbaarheid. Daarmee het voor het eerst dat de AirPods een hogere score krijgen dan 0. Mogelijk verlies je wel je recht op garantie als je ermee gaat knutselen, dus wees voorzichtig mocht je dit zelf willen uitproberen.