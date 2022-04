Het is goed mogelijk dat je nog nooit van Loxone hebt gehoord. Dit merk wordt namelijk alleen via partners geïnstalleerd, waardoor het voor consumenten minder toegankelijk is dan smart home-merken zoals Nuki en Tado. Die kun je gewoon zelf aanschaffen, installeren en verder uitbreiden als er iets nieuws op de markt komt. Loxone is vooral een merk voor mensen die alles uit handen willen geven aan een installatiebedrijf. Zo’n installateur kan dan alles van verlichting tot alarmsysteem en van raambekleding tot audio voor je automatiseren, met de stand van de techniek op dat moment.



Loxone Miniserver

Wil je later uitbreiden dan gaat dat wat lastiger, omdat Loxone-producten niet zomaar in de winkel liggen en er daardoor geen concurrentie is. Dat blijkt ook wel uit de prijs: een lichtstrip kost 110 euro en een waterbestendige lichtstrip gaat richting de 150 euro. Die zul je via een installatiepartner moeten aanschaffen, die vervolgens langs kan komen om de lichtstrip te plaatsen.

Hart van het systeem is de knalgroene Loxone Miniserver (€685,- incl. BTW), die in het verdeelbord van een nieuwbouwhuis kan worden ingebouwd. Voor bestaande huizen is er een Miniserver Go. Dit is de tegenhanger van de Raspberry Pi met Home Assistant, die veel doe-het-zelvers gebruiken om een smart home-centrale te bouwen. Loxone is overigens compatibel met de KNX-standaard en richt zich uitsluitend op de Europese markt.

Loxone met HomeKit

Nieuw is nu de ondersteuning voor Apple HomeKit, zodat je voortaan je Loxone-huis met Siri kunt aansturen. Volgens de fabrikant zijn ze de eerste met professioneel geïnstalleerde domotica die HomeKit-ondersteuning biedt. Je hebt hiervoor de Loxone Miniserver 2e generatie met firmware 12.2.12.1 of nieuwer nodig. Overigens boden sommige KNX-gateways al de mogelijkheid om met HomeKit te communiceren.

In deze Duitstalige video wordt het verder uitgelegd:

De koppeling met HomeKit vereist lokale toegang tot de miniserver en internettoegang. Een nieuwe menu-optie ‘Apple HomeKit’ leidt je langs de stappen en levert de benodigde QR-code voor de HomeKit-koppeling. Vervolgens kun je je huis inrichten met de Woning-app, aangeven welke Loxone-gebruikers toegang tot HomeKit krijgen en welke apparaten je wilt aansturen. Er zijn ook scenes voor lampen, deuren, ventilatie, schakelaars en audiospelers voorhanden.



Een voorbeeld is dit intercomsysteem van Loxone. Deze is nog niet via HomeKit aan te sturen en de camera werkt ook niet met HomeKit Secure Video.

HomeKit en de Miniserver communiceren met elkaar in het lokale netwerk. Heb je een Woning-hub zoals een HomePod, dan kun je je Loxone-huis ook op afstand bedienen. Sommige Loxone-accessoires zullen niet in HomeKit verschijnen, zoals rookmelders, omdat die nog niet door Apple gecertificeerd zijn.