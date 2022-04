iCulture Vandaag: dit was donderdag 7 april 2022

Ben je benieuwd wat Tap to Pay nou eigenlijk is en hoe deze aanstaande betaalmethode werkt? Wij hebben een FAQ gemaakt om je hiermee op weg te helpen, zodat je er voortaan over kunt meepraten. Ook vertellen we je wanneer we nou een iPad met OLED-scherm kunt verwachten. Want dit jaar komt het er waarschijnlijk niet meer van. Maar wanneer wel? Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Home Widget • for HomeKit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.3+) - Home Widget heeft nu ondersteuning voor HomeKit-camera’s, kleurenlampen en sensoren voor batterijniveau.

, iOS 14.3+) - Home Widget heeft nu ondersteuning voor HomeKit-camera’s, kleurenlampen en sensoren voor batterijniveau. ​ Pages (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Pages laat je nu rechtstreeks publiceren naar Apple Books met bestanden tot wel 2 GB groot. Ook kun je overal in je document paginanummers toevoegen.

Numbers (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Kopieer een momentopname van tabelcellen zonder formules, categorieën of verborgen waarden. En gebruik Voiceover om formules aan te maken en cellen snel te vullen.

Keynote (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - ergroot dia’s tot een maximaal zoomniveau van 400% en wijzig de lettergrootte nauwkeuriger, tot op twee decimalen.