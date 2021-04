De Siri Remote van de Apple TV staat erom bekend dat het nogal minimalistisch is. Apple probeert je met een beperkt aantal knoppen niet in verwarring te brengen. Daardoor is de kans groter dat je spontaan op de juiste knop drukt. Wie liever wel gedetailleerde controle over de knoppen heeft, kan kiezen voor een universele afstandsbediening. Logitech Harmony is daarbij de bekendste, maar ook een van de duurste oplossingen. Helaas stopt de fabrikant er nu mee.



Harmony stopt na twintig jaar

Logitech heeft Harmony niet zelf ontwikkeld. Het bedrijf kreeg het in handen in 2004 door een overname, toen de startup al drie jaar bestond. In 2013 waren er plannen om de Harmony-divisie te verkopen, maar dat gebeurde niet.

Na jarenlange geruchten dat Logitech met de Harmony-afstandsbedieningen wilde stoppen is de knoop nu definitief doorgehakt. De universele afstandsbediening gaat verdwijnen. Logitech zal ze niet meer fabriceren. Wel zullen ze nog gewoon te koop zijn en worden ze nog ondersteund, totdat de voorraden op zijn. Volgens de fabrikant kun je ook nu nog gewoon eentje aanschaffen en er nog jarenlang gebruik van maken.

Support en updates gaan gewoon door

Logitech heeft geruststellende woorden voor klanten die een Harmony hebben gekocht:

We verwachten geen gevolgen voor onze klanten door deze aankondiging. We zijn van plan om onze Harmony-community en nieuwe Harmony-klanten te ondersteunen, inclusief toegang tot onze software en apps om de afstandsbedieningen in te stellen en te beheren. We zijn ook van plan om door te gaan met het updaten van het platform en het toevoegen van apparaten aan onze Harmony-database. Klantenservice en garantie zullen ook in de toekomst blijven bestaan.

Het voordeel van Harmony is dat je met één afstandsbediening vrijwel al je entertainment-apparaten in de huis kunt aansturen. Enerzijds kan dat verwarrend zijn (“wow, veel knopjes!”) maar het voorkomt ook dat je met drie remotes op de bank zit te jongleren. Je kunt er je tv, audiosysteem en soms ook smart home-apparaten mee aansturen. De Logitech Harmony Hub is speciaal bedoeld voor aansturing van allerlei apparaten vanaf je smartphone of tablet. Je kunt bjivoorbeeld het tv-kanaal wisselen, de lichten bedienen en meerdere apparaten laten reageren in een scene, die bij Harmony een ‘ervaring’ wordt genoemd.