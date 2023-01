Zoek je een tekenpen voor de iPad , maar vind je de Apple Pencil niet handig? Dan is er ook de Logitech Crayon, een tekenpen die in samenwerking met Apple is ontwikkeld. Is het een goed alternatief?

Logitech Crayon

Apple kondigde de eerste Logitech Crayon al in 2018 aan tijdens een onderwijsevent, samen met de 2018 iPad. Deze eerste generatie is meestal te herkennen aan de feloranje details. Tegenwoordig is er een tweede generatie Logitech Crayon 2022, die in grijs is uitgevoerd. Hoe werkt de Crayon en wat kun je ermee? In dit artikel geven we antwoord op alle veelgestelde vragen!

Logitech Crayon in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Speciale tekenpen, ontwikkeld in samenwerking met Apple

Geschikt voor gebruik in het onderwijs

Geschikt voor iPads vanaf 2018

Verkrijgbaar in twee generaties: 2018 en 2022

Voorzien van Lightning-aansluiting (2018) of usb-c (2022)

Prijs: €79,95 bij Apple

Wat kost de Logitech Crayon?

De Logitech Crayon kost €79,95 en is daarmee een paar tientjes goedkoper dan de Apple Pencil. Je kunt in de Apple Store beide generaties vinden:

Elders kun je vaak betere prijzen vinden:

Logitech Crayon 2022 Logitech Crayon 2018

Met welke iPads werkt de Crayon?

De Logitech Crayon is geschikt voor de iPad 2018 en nieuwer. Hij werkt ook op de iPad Air (vanaf 3e generatie), iPad mini (vanaf 5e generatie) en de iPad Pro (alle modellen).

Hoe koppel je een Crayon?

Logitech maakt voor het koppelen van de Crayon met een iPad gebruik van een speciale verbinding. Dit werkt niet met Bluetooth, maar met zogenaamde single-frequency pairing: een signaal op een heel specifieke frequentie. Hiervoor is gekozen omdat de Crayon speciaal is aangepast aan het gebruik op scholen. Het is daardoor mogelijk dat 30 kinderen in een klaslokaal tegelijk hun Crayon gebruiken, zonder dat er onderling storing optreedt.

Er zit een knopje aan de bovenkant van de Crayon, die je twee seconden indrukt om te koppelen met de iPad. Dat is alles. Dit werkt een stuk makkelijker dan met Bluetooth.

Hoe kun je de Crayon opladen?

Aan de bovenkant van de stylus vind je een afneembaar oranje dopje waarin een oplaadpoort is verwerkt. Heb je het nieuwste model uit 2022, dan kun je opladen met een usb-c-kabel. Op eerdere modellen is een Lightning-poort aanwezig. Dit werkt dus anders dan de Apple Pencil 1, die een omgekeerde Lightning-connector heeft. Bij de Crayon zit het dopje wast aan de pen, zodat je het niet kwijtraakt. Bovendien is de Crayon afgeplat, zodat hij niet kan wegrollen.

De Crayon gaat 7 tot 8 uur mee en schakelt automatisch uit na 30 minuten inactiviteit. Gaat de batterij leeg, dan kun je de tekenpen supersnel weer opladen: met 90 seconden laden kun je weer 1,5 uur vooruit.

Hoe werkt de Crayon met iPad-apps?

De Logitech Crayon werkt samen met alle apps die voor de Apple Pencil zijn geoptimaliseerd. Je kunt het gebruiken voor tekenen, notities maken en navigeren door apps. De vertraging is minimaal, je kunt gewoon met je handpalm op het scherm rusten en je kunt de stylus kantelen om dikkere lijnen te trekken.

Wat echter niet werkt is de drukgevoeligheid. Je krijgt geen dikkere lijn door harder te drukken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de kosten, maar het kan er ook mee te maken hebben dat Apple niet alle functies beschikbaar wilde stellen aan een externe partij.

Hoe robuust is de Crayon?

De Crayon is ook bedoeld voor het onderwijs en is daarom wat robuuster uitgevoerd dan Apple’s eigen Pencil. Een van de pluspunten is dat de pen is afgeplat en dus niet van de tafel rolt. De behuizing is gemaakt van aluminium en rubber. De schrijfpunt gaat 2 kilometer aan schrijfactiviteiten mee en is beveiligd, zodat je de schrijfpunt niet zomaar eruit kunt trekken. Dit is belangrijk, omdat kinderen graag dingen in hun mond stoppen en er vervolgens in zouden kunnen stikken.

Ook het dopje kun je niet opeten: die zit vast aan de bovenkant van de stylus. Je kunt de Crayon opladen met een standaard Lightning-kabel. Hij hoeft dus niet uit de Lightning-poort van een iPad te steken, waardoor je er gemakkelijk tegenaan zou kunnen stoten. Mocht je toch onderdelen kwijtraken, dan kun je vervangende schrijfpunten en dopjes aanschaffen. De behuizing kan een val van 1,22 meter doorstaan.

Logitech maakt ook allerlei toetsenbordhoezen voor iPad, die vaak een lusje hebben waar je de Crayon in kan vastmaken.

Bekijk ook De beste iPad-toetsenbordhoezen: makkelijker typen en bescherming voor onderweg Wil je graag makkelijk typen op een iPad en hem tegelijkertijd goed beschermen als je onderweg bent? Dat kan met deze toetsenbordhoezen voor de iPad. We zoeken de beste iPad-toetsenbordhoes die bij jou past.

Verschillen Logitech Crayon vs. Apple Pencil

De Logitech Crayon heeft dus meerdere pluspunten ten opzichte van de Apple Pencil, al ziet hij er wel wat minder stijlvol uit. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Logitech Crayon is ca. 50% goedkoper.

Logitech Crayon is plat en rolt niet weg.

Je kunt het dopje van de Crayon minder makkelijk kwijtraken.

Het werkt met meerdere iPads tegelijk.

Opladen is gemakkelijker te doen, zonder speciale adapter.

Er zijn ook een paar nadelen:

Smaken verschillen, maar wij vinden de Crayon er iets minder stijlvol uitzien.

De Crayon is wat moeilijker verkrijgbaar dan de Apple Pencil.

De Crayon is niet drukgevoelig.

Toch liever een Apple Pencil? Ook dat kan.