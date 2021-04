Weekend-kijktips: Tenet, THEM, OnlyFans Uncovered en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Deze week geen nieuwe films en series bij Apple TV+, maar wel bij de andere diensten.

Nieuw op Disney+

Te zien bij: Disney+

Kijk naar de volgende nieuwe films en series:

Can You Ever Forgive Me? (2018), Biografie

Gnomeo & Juliet (2011), Animatie

I Think I Love My Wife (2007), Komedie

Prometheus (2012), Avontuur

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010), Avontuur

Dollface Seizoen 1 (2019), Serie

This Is a Robbery: The World’s Greatest Art Heist (S01)

Te zien bij: Netflix

In 1990 weten twee mannen verkleed als agenten een museum in Boston binnen te komen en miljoenen aan kunst te stelen. Ontdek alles over deze beruchte kunstroof.

Snabba cash (S01)

Te zien bij: Netflix

De levens van een ambitieuze zakenvrouw, een charmant bendelid en een tiener met problemen botsen tijdens een wanhopige en sinistere zoektocht naar rijkdom.

The Way of the Househusband (S01)

Te zien bij: Netflix

Nadat hij uit de onderwereld is verdwenen, duikt de legendarische yakuza Tatsu, ‘de Onsterfelijke Draak’, weer op als toegewijde huisman.

Tenet

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een geheim agent strijdt tegen een gevaarlijke Russische oligarch die een derde wereldoorlog wil ontketenen. Slechts bewapend met één woord -Tenet- begeeft hij zich in de schemerwereld van de internationale spionage en zelfs buiten de normale tijd…

THEM

Te zien bij: Amazon Prime Video

Them is een anthologieserie die terreur in Amerika onderzoekt. In het eerste seizoen, dat zich afspeelt in de jaren vijftig, gaat het om een zwarte familie die verhuist van North Carolina naar een volledig blanke wijk in Los Angeles. Deze periode, beter bekend als The Great Migration. laat zien hoe het huis van de familie ground zero wordt. waar kwaadaardige krachten hen dreigen te vernederen, verwoesten en vernietigen. Met in de hoofdrol: Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, en Ryan Kwanten. De serie is gemaakt en geproduceerd door Little Marvin samen met uitvoerend producenten Lena Waithe, Miri Yoon en Roy Lee van Vertigo Entertainment, David Matthews, en Don Kurt. Them is een coproductie van Sony Pictures Television en Amazon Studios.

OnlyFans Uncovered (S01)

Te zien bij: Videoland

Acht creators geven een uniek inkijkje in de wereld van het online platform OnlyFans, waar veelal seksueel getinte content te zien is. Ze laten zien hoe zij te werk gaan, wat hen drijft, waarom ze zichzelf bloot geven voor geld, hoeveel ze er mee verdienen en wat zij hiermee hopen te bereiken. Om meer geld te verdienen moeten ze soms over hun eigen morele grenzen stappen. Hoe ver willen ze gaan om hun fans tevreden te houden?

Siren (S03)

Te zien bij: Ziggo

Bristol Cove is een kustplaats die bekend staat om zijn legende: het zou ooit de thuishaven van zeemeerminnen zijn geweest. De komst van een mysterieus meisje bevestigt dit verhaal en de strijd tussen de mens en de zeemeerminnen krijgt een grimmige wending.

Run Hide Fight

Te zien bij: Pathé Thuis

Na de dood van haar moeder hunkert de 17-jarige Zoe naar een nieuwe start. Tot vier studenten, belust op instant roem, op school een bloedbad aanrichten dat ze live streamen. Zoe kreeg van haar vader, ex-militair, weinig emotionele steun, maar wel een unieke skillset mee. In plaats van weg te lopen of zich te verstoppen, besluit ze om terug te vechten!