iCulture Vandaag: dit was vrijdag 9 april 2021

Op deze vrijdag vertellen we je meer over de iPhone 13 en dan met name over het scherm. Welke specificaties gaat Apple gebruiken en welke functies krijgt het? Hoe zit het met de notch? Alles over het scherm van de iPhone 13-modellen lees je in ons overzicht met geruchten en verwachtingen. Ook kijken we vandaag wat er aan de andere kant bij Samsung allemaal gebeurt en geven we je een paar handige tips voor schermdeling via iMessage en het sorteren van foto’s. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Handig en goed om op te letten bij de aanschaf van je volgende printer: met AirPrint kun je standaard draadloos printen vanaf je iPhone en iPad.

Met deze handige functie kun je gemakkelijk foto’s sorteren op iPhone en iPad.

Heeft iemand je hulp nodig met de Mac? Gebruik dan gewoon Schermdeling via iMessage en de Berichten-app. Je kan dan zelfs met elkaar praten.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

HomePaper for HomeKit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Als je zelf geen mooie foto’s van je inrichting kan maken, kan je nu ook kiezen voor foto’s van Unsplash.

, iOS 14.0+) - Als je zelf geen mooie foto’s van je inrichting kan maken, kan je nu ook kiezen voor foto’s van Unsplash. Apollo for Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.1+) - Nieuwe appicoontjes om in te stellen en een functie om verdachte gebruikers en misinformatie snel te herkennen met deze Reddit-app.