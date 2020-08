LiFX Clean antibacteriële lamp

Als je naar het aanbod van slimme lampen kijkt, dan is het probleem wel dat alles op elkaar lijkt. Elke fabrikant heeft wel een lamp met retro gloeidraden in het assortiment en een reeks lampen met kleine en grote fitting. Buddy Technologies, de fabrikant van het merk LiFX, biedt voor de verandering eens iets dat wél uniek is. Met de LiFX Clean kun je oppervlakken en de omringende lucht desinfecteren. Na een succesvolle test, waarin ook naar de veiligheid is gekeken, is de lamp nu klaar om op de markt te komen in Europa (inclusief UK), Australië en Nieuw-Zeeland. Voor de VS en Canada zijn meer testen nodig.



De lamp geeft ook verlichting, maar vernietigt daarbij meteen schadelijke bacteriën. Het uiterlijk is afgeleid van de bestaande LiFX A19/A60 lampen en je kunt er wit licht en gekleurd licht mee instellen. Dit doe je via de LiFX-app of via slimme assistenten zoals Alexa, Google Home en Siri. Het werkt namelijk ook met HomeKit.

Veilig voor mensen en dieren

De lamp gebruikt 405 nanometer High Energy Visible (HEV) licht, dat veilig is voor mensen, dieren en planten. Er wordt ook nog gekeken of de lamp het SARS-CoV-2 virus (dat verantwoordelijk is voor COVID-19) kan vernietigen, maar de fabrikant kan dat nog niet claimen. De lamp kost €69,99 per stuk en kan bijvoorbeeld handig zijn op plekken waar veel handen oppervlakken aanraken, zoals deurhendels en stangen in een trein of metro.

De lamp komt in het vierde kwartaal op de markt.