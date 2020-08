We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.

Ted Lasso (nieuwe episode)

Te zien op: Apple TV+

Deze week zijn er geen compleet nieuwe films en series te zien op Apple TV+, maar je kunt wel kijken naar een nieuwe aflevering van Ted Lasso. Het gaat om aflevering 5 van deze comedy. Als zijn vrouw en zoon op bezoek komen vanuit de VS, maakt Ted drastische aanpassingen in de opstelling voor een belangrijke wedstrijd. Ted Lasso gaat over een onhandige coach, die zonder veel kennis naar Engeland komt om een voetbalteam te trainen. Het karakter is ontstaan uit een commercial uit 2013 om de Engelse Premier League te promoten.

De reactie op Ted Lasso is overwegend positief. Relatief veel mensen geven een goede review op sites als Rotten Tomatoes en Apple heeft al besloten om de serie voor een tweede seizoen te verlengen.

Moon

Te zien op: Film1

Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) leeft al bijna drie jaar op de maan in opdracht van Lunar Industries. Hij leeft daar een eenzaam bestaan, heeft amper contact met zijn vrouw Tess en driejarige dochter Eve door een defecte satelliet. Zijn enige maatje aan boord is Gerty: een robot. Twee weken voordat hij naar Aarde mag terugkeren krijgt Sam gezondheidsproblemen waardoor hij een bijna fataal ongeluk krijgt. Als hij hiervan herstelt krijgt hij zeer onverwachts bezoek. Samen met de bezoeker doet Sam een grote ontdekking.

Rising Phoenix

Te zien op: Netflix

Topsporters en insiders blikken terug op de Paralympische Spelen en onderzoeken hoe ze wereldwijd het begrip van handicaps, diversiteit en topprestaties beïnvloeden.

Santana

Te zien op: Netflix

Twee broers — een drugsagent en een generaal — ontdekken eindelijk de identiteit van de drugsbaas die hun ouders tientallen jaren geleden heeft vermoord.

Making The Witcher

Te zien op: Netflix

Reis door de buitengewone wereld van de serie ‘The Witcher’ – van de personages tot Ranonkels leuke liedjes – in dit kijkje achter de schermen.

The Rolling Stones: Stones in Exile

Te zien op: Amazon Prime Video

Een blik op de oprichting en impact van het Rolling Stones-album uit 1972 Exile on Main St.

Foodie Love

Te zien op: Ziggo

Een dating-app voor foodies levert een match op voor twee dertigers, maar beide worden afgeremd door onzekerheden en twijfels veroorzaakt door de littekens van hun eerdere relaties.

Bij Ons Aan Boord (S01)

Te zien op: Videoland

Toegegeven, de titel klink misschien een beetje kneuterig. Maar ‘Bij Ons Aan Boord’ geeft je een unieke inkijk in de werkzaamheden bij Transavia. De Transavia-medewerkers en het personeel van Rotterdam The Hague Airport en Aviapartner Rotterdam worden gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. De opnames hebben plaatsgevonden in de ‘normale’ situatie voor het coronatijdperk, maar ook tijdens de stilstand en de opstart van het vliegverkeer. Hoe pakken onder meer de veiligheidsmedewerkers, het grondpersoneel, de stewards en de piloten hun werk weer op? En wat is er allemaal veranderd?

Never Too Late

Te zien op: Pathé Thuis

Een groep senioren besluit een plan te maken om te kunnen ontsnappen uit het bejaardentehuis.