Tekeningen van volgende iPad

De tekeningen laten ook zien dat het uiterlijk meer gaat lijken op de iPad Pro, met dunnere schermranden. Er is te zien dat de iPad op de tekening beschikt over Face ID en niet meer over Touch Id. Verder zijn er vier microfoons en twee speakers ingebouwd en lijkt er sprake van een aansluiting voor een Magic Keyboard. De foto’s zijn gepubliceerd door 91Mobiles, die beweert dat ze van een “betrouwbare bron” afkomstig zijn. Waar de tekeningen vandaan komen, wil de site niet zeggen. Hoewel de 91Mobiles claimt dat het om het standaard model iPad gaat, zou het ook een iPad Air 4 kunnen zijn.



Andere opvallende zaken: een USB-C-aansluiting en een schermdiagonaal van 10,84 inch. Dit zal waarschijnlijk als “11-inch” in het marketingmateriaal van Apple terechtkomen. De iPad komt vermoedelijk in september op de markt, al heeft Apple daar zelf nog geen opheldering over gegeven.

Apple bracht de zevende generatie iPad 2019 een jaar geleden uit. Deze beschikt over een groter 10,2-inch Retina-scherm en werkt met het Smart Keyboard. Maar het uiterlijk bleef nog zoals we gewend waren.

Volgens geruchten krijgen de meeste producten in 2020 een nieuw uiterlijk, waardoor ze meer op de iPad Pro en de iPhone 4 gaan lijken. Ook de standaard iPad gaat eraan geloven. De afbeeldingen tonen een iPad met 10,8-inch scherm en om het grotere scherm in ongeveer hetzelfde formaat behuizing te kunnen plaatsen, zou Apple daarbij voor een uiterlijk zoals de iPad Pro kiezen. Zo luidt althans de theorie. Apple zelf heeft nog niets aangekondigd.

Het betekent wel dat Touch ID gaat vervallen, omdat er geen ruimte meer is voor een thuisknop in de smallere schermranden. De tekeningen bevestigen dit ook. Eerder beweerde een geruchtenlekker dat er Touch ID in de powerknop zit, maar daarbij ging het om de iPad Air 4.

De tekeningen tonen nu juist sensoren die nodig zijn voor Face ID en het zou vreemd zijn als Apple in de standaard iPad wel Face ID inbouwt en in de duurdere iPad Air 4 Touch ID, zoals voorheen. Ook zit er waarschijnlijk geen LiDAR Scanner in.