Greetz

Deze Nederlandse aanbieder is het meest bekend in eigen land. Greetz heeft een enorm aanbod van verschillende soorten kaarten. In totaal zijn er duizenden kaarten voorhanden en je kan het zo gek niet bedenken of er is een categorie kaarten voor. Of het nou om onverwachte sterfgevallen gaat of zoetsappige kerstkaarten. Vakantiegroeten zijn er ook, waarbij je zelf je eigen foto kunt gebruiken. Daarnaast kun je een persoonlijke boodschap erop schrijven.

Bij elke kaart kan je zelf een boodschap schrijven, maar als dat te beperkt is, kan je ook zelf een kaart maken met je eigen foto. Let op dat iedereen dezelfde kaart krijgt als je er meerdere tegelijk bestelt. Wil je dat iedereen een persoonlijke booschap krijgt dan zul je ze één voor één moeten bewerken en in je winkelmandje gooien.

Je kan de kaarten in meerdere formaten laten versturen, tot aan Supersize formaat doe. Betalen kan op allerlei manieren, waaronder iDeal, creditcard, PayPal en Greetz-tegoed.