SkyShowtime met korting

SkyShowtime is sinds oktober 2022 actief in Nederland en bevat allerlei content van bekende filmstudio’s. Vanaf het begin kun je al kijken naar Halo, Star Trek: Strange New Worlds, American Gigolo, 1883, 1923, Yellowstone, The Rising en nieuwe series zoals A Friend of the Family. Wat films betreft kan je onder andere Sonic the Hedgehog 2, The Lost City en Belfast streamen. Recent is ook nog The Super Mario Bros. Movie toegevoegd.

Wil je SkyShowtime wel eens proberen, dan is nú het moment! Je betaalt €3,99 per maand en kunt op elke opzeggen.





De deal houdt het volgende in: je betaalt de eerste drie maanden €3,99 per maand in plaats van de gebruikelijke prijs van €6,99. In die periode kun je op elk moment opzeggen. Na de drie maanden wordt je abonnement omgezet naar €6,99 per maand, tenzij je tijdig annuleert. De deal geldt alleen voor nieuwe abonnees en loopt af op 27 november 2023.

Sommige Ziggo-klanten hebben al toegang tot SkyShowtime, maar daarvoor moet je wel een TV Max-abonnement hebben afgesloten.

Bij SkyShowtime kun je streamen en casten vanaf elk apparaat. Je kunt 5 unieke profielen maken voor iedereen in je huishouden en je kijkt zonder reclame. Ook zijn er speciale profielen voor kinderen. SkyShowtime bevat content van:

Peacock

Dreamworks

Sky

Universal

Nickelodeon

Showtime

Paramount+

Paramount Pictures

Abonneren kan via de website van SkyShowtime. Mocht je willen profiteren van de actie, dan moet je dat dus doen voor 27 november 2023 zodat je tot eind februari voor een vriendenprijs kunt kijken.