Volgens de laatste geruchten krijgt de iPhone 14 Pro juist een grotere camerabult, in plaats van een kleinere. Wat is daarvoor de reden? Apple-analist Ming-Chi Kuo laat zich erover uit.

Al sinds de iPhone 6 heeft de iPhone een camera die iets uitsteekt. De afgelopen jaren is die zogenaamde camerabult alleen maar groter geworden, zeker met de komst van extra lenzen. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben nu al de grootste camerabult van alle modellen. Er waren geruchten dat de camerabult in de iPhone 14 Pro juist kleiner zou worden, maar daar komt waarschijnlijk niets van terecht. Apple zet de trend die de afgelopen jaren ingezet is, ook dit jaar weer voort.



‘iPhone 14 Pro krijgt grotere camerabult’

Onlangs doken er tekeningen met de afmetingen van de iPhone 14 Pro op. Hoewel daar weinig verrassends op te zien was, was wel duidelijk dat het toestel dikker wordt dan de voorgangers. Dit komt voornamelijk door de camerabult. De camera met drie lenzen wordt in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een stukje dikker (4,17mm in plaats van 3,6mm), maar je vraagt je misschien af waarom dat is.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022

Apple-analist Ming-Chi Kuo geeft uitleg. Volgens hem is de belangrijkste reden de nieuwe groothoekcamera die naar maar liefst 48-megapixel gaat. Qua diagonaal gaat het formaat van de nieuwe 48-megapixel lens met zo’n 25% tot 35% omhoog, terwijl de hoogte stijgt met 5% tot 10%. Het is voor Apple bijna onmogelijk om zo’n grotere lens te verwerken in een plattere camerabult. De enige manier om dit te kunnen doen, is om het toestel zelf nog een stuk dikker te maken. Apple lijkt hier deels voor te kiezen, zo bleek uit de eerdere tekeningen: het toestel zelf is 0,2mm dikker. Dat is verre van genoeg om de groei van de camerabult te compenseren.

Er gaan al sinds april vorig jaar geruchten dat de iPhone in 2022 een 48-megapixel camera krijgt. Dit lijkt dan ook één van de grootste vernieuwingen van de pro-modellen. Apple gebruikt al sinds de iPhone 6s een 12-megapixel lens, dus een toename in het aantal megapixels is zeker geen overbodige luxe.