We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Pachinko

Koreaanse dramaserie over een immigrantenfamilie, bestaande uit vier generaties. Ze verlaten hun moederland Korea voor een nieuw bestaan. De serie wordt gesproken in drie talen: Koreaans, Japans en Engels en is gebaseerd op een New York Times bestseller. Uit een interview bij Variety blijkt dat de serie interesse kreeg van vijf kopers, waaronder Apple, maar dreigde de financiering aan het begin niet rond te krijgen. Apple stak de helpende hand toe, maar wist ook waar ze in investeerden: de hype van Koreaanse producties was al in volle gang.

De eerste drie afleveringen zijn nu te zien, daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering.

Bekijken: Pachinko

Meer afleveringen: WeCrashed

Ben je gegrepen door de nieuwe serie WeCrashed, over de opkomst en ondergang van het WeWork-imperium? Dan kun je nu kijken naar aflevering 4. Met Oscarwinnaars Jared Leto (House of Gucci) en Anne Hathaway (The Devil Wears Prada).

Bekijken: WeCrashed

Parallellen (S01)

Te zien bij: Disney+

Het leven van de vrienden Bilal, Romane, Sam en Victor wordt ernstig verstoord als ze door een mysterieuze gebeurtenis van elkaar gescheiden worden en in parallelle dimensies terechtkomen. Ze proberen te begrijpen wat er is gebeurd en de tijd terug te draaien, zodat ze terug kunnen keren naar hun oude leven.

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U

Te zien bij: Disney+

Documentaire en concertregistratie van zangeres Olivia Rodrigo. Je ziet live optredens, interviews en nooit eerder vertoonde beelden achter de schermen.

The Ice Road

Te zien bij: Netflix

In het afgelegen noorden van Canada stort een diamantmijn in. Ice Road Trucker Mike moet deze onmogelijke reddingsmissie begeleiden. Voordat ze de mijnwerkers kunnen redden, moet het team over een bevroren meer.

The Auschwitz Report

Te zien bij: Netflix

Waargebeurd verhaal van Freddy en Walter, twee jonge Slowaakse joden, die in 1942 naar Auschwitz werden gedeporteerd. Op 10 april 1944, na een nauwgezette planning en met de hulp en de veerkracht van hun medegevangenen, weten ze te ontsnappen. Terwijl de gevangenen die ze hebben achtergelaten, moedig standhouden tegen de nazi-officieren, worden de twee mannen gedreven door de hoop dat hun bewijs levens kan redden. Uitgemergeld en gekwetst banen ze zich een weg door de bergen terug naar Slowakije.

800 metros (S01)

Te zien bij: Netflix

In 2017 schrikt Spanje op van twee terroristische aanslagen, gepleegd door jonge mensen uit zijn samenleving. Deze indringende serie onderzoekt hoe dit kon gebeuren.

Bridgerton (S02)

Te zien bij: Netflix

Modern Brits kostuumdrama dat na vijftien maanden toe is aan seizoen twee. Sinds december 2020 kon je kijken naar Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal) en Chris Van Dusen en een diverse cast. In het eerste seizoen was er veel seks tussen Daphne Bridgerton (Phoebe Dyvenor) en Simon Basset (Regé-Jean Page). We zijn benieuwd of dat in het tweede seizoen opnieuw zo is.

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls is een nieuwe unscripted serie die superster en icoon Lizzo volgt, die op jacht is naar zelfverzekerde, bad-ass vrouwen om mee te doen aan haar wereldtournee. 10 hoopvolle vrouwen verhuizen naar het Big Grrrls House, waar ze moeten bewijzen dat ze hebben wat nodig is om samen met Lizzo voor een wereldwijd publiek op het podium te staan.

Seal Team (S01)

Te zien bij: Ziggo

SEAL Team is een militair drama dat het professionele- en persoonlijke leven volgt van de meest elitaire eenheid van Navy SEALs, tijdens het trainen, plannen en uitvoeren van de gevaarlijkste missies.

Run & Gun

Te zien bij: Pathé Thuis

Nadat hij een leven van misdaad en geweld achter zich heeft gelaten, probeert Ray te genieten van een rustig gezinsleven in een buitenwijk. Maar wanneer zijn verleden wordt ontdekt, wordt Ray gechanteerd tot een laatste klus om een mysterieus pakketje op te halen met ernstige gevolgen.

Saving Hope (S01)

Te zien bij: Videoland

Wanneer hoofdchirurg Charlie Harris van een ziekenhuis in Toronto in een coma belandt, probeert zijn verloofde en collega-chirurg, Alex Reid, samen met haar collega Joel Goran het leven van Harris te redden.

Kung Fu

Te zien bij: HBO Max

De Chinees-Amerikaanse Nicky gaat naar een afgelegen klooster in China. Als ze weer thuiskomt en ziet dat misdaad en corruptie hoogtijd vieren in haar woonplaats, past Nicky haar vechtkunsten toe om de bevolking te beschermen.

Superman & Lois

Te zien bij: HBO Max

De bekendste superheld en z’n bekende journaliste hebben te maken met de stress, de druk en de moeilijkheden die werkende ouders in de huidige samenleving moeten ondergaan.