Apple HomeKit krijgt in iOS 17.6 support voor meer woonaccessoires, die je vervolgens via de Woning-app en Siri kunt aansturen. Apple lijkt van plan om daarmee medio 2024 meerdere nieuwe accessoires toe te voegen.

Dit blijkt uit een openbare code-repository in de broncode voor Matter, een door Apple ondersteunde smart home-standaard. Deze code is open source en is daarom gemakkelijk te raadplegen. Onlangs zijn hierin een aantal wijzigingen aangebracht, die van kracht worden in iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS 14.6, watchOS 10.6 en tvOS 17.6. Dit zal waarschijnlijk de laatste grote release van iOS 17 zijn, voordat Apple de opvolger iOS 18 uitbrengt. We hebben dus iets om naar uit te kijken.

Ondersteuning voor robotstofzuigers?

De wijzigingen zijn de afgelopen dagen aangebracht door gebruiker bzbarsky-apple, oftewel Boris Zbarsky. Deze voormalige software-engineer van Mozilla werkt inmiddels alweer vier jaar bij Apple. In de verwijzingen wordt gesproken over robotstofzuigers, een productcategorie die ook in de Matter 1.2 update is toegevoegd maar nog niet in HomeKit zit. Ook zijn er aanpassingen gedaan voor producten die in Matter 1.3 worden ondersteund, zoals opladers voor elektrische auto’s, magnetrons, ovens, kookplaten en wasdrogers. Het betekent echter niet dat Apple die ook gaat ondersteunen, maar wel dat er aanpassingen in HomeKit zijn gedaan om hiermee om te kunnen gaan.

Betere luchtkwaliteit

De verdere verwijzingen duiden op verbeterde ondersteuning voor luchtkwaliteitsensoren, stroombeheer en watertoevoer. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over CO, CO2, formaldehyde, PM10, PM2.5, PM1 en het meten van radongas. Op basis van deze waarden zou de luchtkwaliteit in huis beter in de gaten kunnen houden en bijvoorbeeld tijdig ventileren. Helaas is er geen handzaam lijstje met een duidelijke opsomming van apparaten, maar hopelijk wordt hierover meer duidelijk zodra de beta van iOS 17.6 er is.

Hier vind je de huidige HomeKit-accessoires op de website van Apple, met onder andere garagedeuren, luchtreinigers, lampen en deurbellen. De eerste beta van iOS 17.6 kan één dezer dagen verschijnen en zal waarschijnlijk worden uitgebracht voordat de WWDC van start gaat. Het zal een van de minst geteste beta’s worden, aangezien veel ontwikkelaars en testers liever met de iOS 18 beta aan de slag zullen gaan.