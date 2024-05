NLZIET is vanaf vandaag goedkoper én duurder geworden. Er is een prijsverhoging voor de bestaande abonnementen, maar er is ook een goedkoper basisabonnement bij gekomen.

NLZIET heeft haar aanbod op de schop gegooid. De tv-dienst heeft vanaf vandaag drie abonnementen waar je uit kan kiezen, in plaats van twee zoals voorheen. Er is een nieuw goedkoper abonnement genaamd Basis, waardoor je voor een lager bedrag gebruik kan maken van de functies van de dienst (met een paar beperkingen). Voor abonnees van NLZIET Premium en NLZIET Extra is er minder leuk nieuws: deze twee zijn allebei een euro per maand duurder geworden.

NLZIET Basis: nieuw goedkoper abonnement

NLZIET Basis is het nieuwe goedkoopste abonnement van de tv-dienst. Met NLZIET Basis kijk je naar dezelfde 40 live zenders als bij NLZIET Premium (dat voorheen gewoon NLZIET heette). De beperking zit hem in reclame bij bepaalde on-demand content. Kijk je programma’s en series van RTL en KIJK (SBS, Veronica, NET5) terug via NLZIET, dan krijg je daarbij eerst reclame te zien. NPO Plus binnen NLZIET Basis blijft wel reclamevrij. Een andere beperking is dat je met het Basis-abonnement nog maar op één apparaat tegelijkertijd kan kijken.

NLZIET Basis is beschikbaar voor €7,95 per maand. Een interessant feitje is dat het gewone NLZIET (dat nu NLZIET Premium heet) ruim een jaar geleden nog €7,95 kostte. Na de prijsverhoging van NLZIET in 2023 ging dat al met een euro omhoog.

Prijsverhoging NLZIET Premium en Extra

Vanaf vandaag zien we bij NLZIET Premium (het voormalige gewone NLZIET) en NLZIET Extra een prijsverhoging van opnieuw €1,- per maand. Je betaalt daarom nu voor NLZIET Premium €9,95 per maand en voor Extra €11,95 per maand. Bij Extra krijg je alles van Premium, met 11 extra live zenders (voornamelijk BBC).

Wil je toch geld besparen, dan kan je bij Premium en Extra ook kiezen voor een jaarabonnement. Voor Premium betaal je dan €107,40 per jaar, terwijl je voor Extra dan €131,40 per jaar betaalt. Dit komt uit op een maandbedrag van respectievelijk €8,95 en €10,95. Daarmee bespaar je dus een euro per maand ten opzichte van de nieuwe maandprijs. De jaarprijs omgerekend per maand is daardoor dus even duur als de vroegere maandprijs. Voor NLZIET Basis is geen jaarabonnement beschikbaar.