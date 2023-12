In 2021 voegde Apple lossless audio en ruimtelijke audio toe aan Apple Music. Sindsdien is de bibliotheek van Apple Music uitgebreid met heel veel nieuwe en bestaande muziek in hogere kwaliteit. Vooral de ruimtelijke audio met Dolby Atmos kan indrukwekkend zijn, afhankelijk van de mix en het nummer. Maar nog lang niet alle muziek op Apple Music is met ruimtelijke audio beschikbaar. En daarom komt Apple volgens Bloomberg met meer methodes om artiesten en platenlabels te stimuleren. Het voordeel voor jou als luisteraar? Meer Dolby Atmos-content!

Apple wil meer Dolby Atmos op Apple Music

Volgens Bloomberg wil Apple artiesten en platenlabels extra stimuleren door meer muziek in ruimtelijke audio aan te bieden. Daarbij moeten de artiesten en platenlabels gebruikmaken van de technologie van Dolby Atmos. Apple zou daarbij nummers die met ruimtelijke audio op Apple Music staan, voorrang geven op de streamingdienst. De exacte details zijn niet bekend, maar denk bijvoorbeeld aan dat Dolby Atmos-muziek eerder naar voren komt in zoekresultaten of vaker meegenomen worden in gecureerde afspeellijsten. De nieuwe regels zouden begin 2024 in gaan, maar Apple heeft het nog niet bevestigd.

Maar Apple zou verder willen gaan. De bron speculeert dat artiesten en platenlabels die Dolby Atmos gebruiken, hogere royalties krijgen. Het geldt niet alleen voor nieuwe muziek, maar ook voor bestaande nummers die opnieuw geüpload worden in de kwaliteit met ruimtelijke audio. Dat gebeurt momenteel al met heel veel muziek: bekende artiesten updaten hun oudere nummers in ruimtelijke audio, die vervolgens door Apple extra onder de aandacht gebracht worden.

Bij ruimtelijke audio met Dolby Atmos klinkt de muziek voller en vanuit meer richtingen, alsof de audio van alle kanten komt. De kwaliteit van de Dolby Atmos-mix verschilt echter wel per nummer, waardoor het verschil soms de ene keer beter te horen is de andere keer. Om de ruimtelijke audio nog beter te horen, adviseert Apple het gebruik van draadloze oordopjes of een hoofdtelefoon.