OpenAI belooft magische aankondiging

Apple zou ook nog steeds met Google in gesprek zijn over het gebruik van Gemini AI. Gurman beweerde eind april ook al dat er gesprekken gaande waren tussen Apple en OpenAI over gebruik van ChatGPT in iOS 18. Je kunt dan de populaire chatbot gebruiken als onderdeel van de vele AI-functies in iOS 18. Volgens Gurman is het vrijwel zeker dat de deal doorgaat. Meer details zullen we ongetwijfeld horen tijdens WWDC 2024, als Apple’s onthulling van de nieuwe functies voor iOS 18 en de andere platformen.

OpenAI is de afgelopen dagen volop in het nieuws. Toch wordt er ook veel gespeculeerd: zo beweerde Reuters dit weekend dat OpenAI op maandag een eigen zoekmachine zou aankondigen, die wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie en een behoorlijke concurrent voor Google zal worden. Ze baseerden zich op twee bronnen die vertrouwd zouden zijn met de plannen. OpenAI zou diverse Google-medewerkers hebben weggekaapt om aan de zoekmachine te werken.

Aankondiging vlak voor Google I/O

De timing van deze vermeende aankondiging is erg toevallig: één dag voordat Google’s jaarlijkse I/O-conferentie op dinsdag 14 mei (live meekijken kan hier). Ook daar worden veel AI-aankondigingen verwacht, met name voor Gemini en Gemma (het grote en kleine AI-model van Google). Bloomberg en The Information beweerden eveneens dat OpenAI bezig is met een eigen zoekmachine, die ook zal worden ingebouwd in de ChatGPT chatbot.

Mogelijk komt die zoekmachine er wel, maar nu nog niet. CEO Sam Altman van OpenAI ontkent dat zijn bedrijf maandag een zoekmachine aangekondigd gaat worden. “Ht is geen GPT-5, geen zoekmachine”, maar wel iets “dat als magie voelt”.

Wat zou het kunnen zijn? Misschien wel de samenwerking met Apple. We zitten immers nog steeds te wachten op vernieuwde Magic-accessoires met usb-c, die kunnen worden voorzien van een AI-knop.

Volgens Gurman hebben de twee partijen de laatste hand gelegd aan de voorwaarden om ChatGPT-functies in iOS 18 te kunnen gebruiken. Er is echter nog geen garantie dat de aankondiging al op korte termijn plaatsvindt. Apple zou plannen hebben om de AI-functies van iOS 18 grotendeels lokaal op het toestel te laten plaatsvinden, met daarnaast enkele taken die in een datacenter worden afgewikkeld.