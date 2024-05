De iPhone blijkt per dag ruim 3.000 keer contact te leggen met externe servers. Een experiment laat zien dat de iPhone toch heel actief is, ook als je helemaal niets ermee doet. En de grootste boosdoener is...

Een journalist van Cybernews nam de proef op de som. Hij nam een schone iPhone in gebruik en installeerde 100 van de populairste apps in een EU-land, namelijk Duitsland. Het ging daarbij om apps zoals Google Chrome, ChatGPT, Temu, Threads, Firefox, SHEIN, Strava, Microsoft Authenticator, WhatsApp, Instagram, Microsoft Teams en de DHL- en PayPal-app. Hij opende ze eenmalig en gebruikte daarbij zoveel mogelijk een nieuw aangemaakt Apple- of Google-account. Daarna legde hij de iPhone vijf dagen weg, zonder er iets mee te doen. In die tijd voerde het apparaat 16.542 DNS-query’s uit, gemiddeld 3308 per dag. Dat is 138 per uur, oftewel elke 26 seconden. Om dit te meten gebruikte hij een private DNS-service (NextDNS).

Overigens wil een DNS-query niet zeggen dat er privacygevoelige informatie naar bedrijven wordt doorgestuurd, maar wel dat het apparaat contact legt met de server van dat bedrijf. iCulture’s tech-expert Alex (@stayallive) zegt dat het wel mogelijk is om data te smokkelen via DNS, maar dat dit relatief beperkt is en dat het dan vast wel werd opgemerkt. De enige andere info die kan worden doorgestuurd is je IP-adres. Verder vindt Alex dat de DNS-queries zelf niet zo interessant zijn, maar wel de verbinding die wordt gemaakt met de server waar de DNS-queries voor nodig zijn.

Het geteste aantal van 100 apps is overigens niet overdreven veel. Volgens een rapport van Buildfire heeft de gemiddelde gebruiker 80+ apps geïnstalleerd. Daarvan wordt een kwart na het downloaden nooit meer gebruikt, terwijl je deze apps misschien wel toestemming hebt gegeven om allerlei functies en sensoren van de iPhone te gebruiken.

Apple is zelf het meest actief

Wat uit de cijfers blijkt, is dat Apple het meest actief is: maar liefst 60% van de DNS-verzoekjes kwamen vanuit Apple zelf. Google staat met 12% op de tweede plaats, gevolgd door Microsoft met 4%. Apple heeft ervoor gezorgd dat tracking door sociale netwerken een stuk moeilijker is gemaakt. Dat verklaart waarom het traditionele zwarte schaap Facebook maar 20 queries per dag kon doen op een iPhone. Ter vergelijking: op Android-toestellen waren het 200 queries per dag.

Overige aanbieders maken samen de resterende 22% vol. Opvallend daarbij is het gedrag van TikTok: dat veroorzaakte maar 36 DNS-queries op iPhone, terwijl het op Android 800 per dag was. Bij Snapchat was het omgekeerd: daar gebeurde vrijwel niets op Android, terwijl het op de iPhone meer dan 100 queries per dag veroorzaakte.

Ook interessant: elke dag was er op de iPhone een duidelijke piek rond 3 uur ‘s nachts GMT, als de meeste mensen liggen te slapen. Op dat moment werden in een uur tijd tussen de 757 en 1865 DNS-queries gedaan.

Cybernews organiseerde het experiment ook om te achterhalen in hoeverre er contact werd gelegd met landen zoals Rusland en China. De iPhone maakte minstens één keer per dag verbinding met Rusland, via een server van de Chinese app Alibaba. Ook opvallend: de iPhone maakte niet één keer contact met servers in China, terwijl er wel meerdere Chinese apps waren geïnstalleerd (Temu, TikTok, Wish, Aliexpress). In plaats daarvan maakten ze contact met servers die buiten China zijn gestationeerd. Dat kan anders zijn, als je de apps daadwerkelijk opent en gaat shoppen.

Op Android werd overigens veel meer contact gelegd met onvriendelijke landen. De man deed een soortgelijk experiment met een Android-toestel en daarbij werd in drie dagen tijd 39 keer contact gelegd met Russische IP-adressen (met name de Russische zoekmachine Yandex), terwijl er geen Russische apps waren geïnstalleerd. Ook kwamen er 15 queries uit China, vooral van Alibaba en Aliexpress.

Google is minder actief op Android-toestellen

Toch zijn Android-gebruikers op een ander front beter af: Google is minder actief dan Apple. Terwijl op de iPhone 60% van de queries afkomstig is van moederbedrijf Apple, is op Android-toestellen maar 24% van alle queries afkomstig van Google. De GAFAM-groep (ook wel bekend als Big Tech, bestaande uit Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft) is op Android-toestellen verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de DNS-queries, terwijl dat op iPhones meer dan 75% is. Bij Android werden in drie dagen tijd 6296 DNS-queries gemeten (ruim 2.000 per dag), dus gemiddeld een stuk minder dan op de iPhone (ruim 3.000 per dag). Zoals al eerder aangegeven wordt een groot deel daarvan veroorzaakt door Apple zelf.

Wat het onderzoek echter niet vermeldt is of niet langer data delen met Apple zinvol is. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat time.apple.com 86 keer werd geraadpleegd, maar dat is waarschijnlijk puur een controle of de tijd op je iPhone nog wel synchroon loopt. Als je ligt te slapen kunnen er trouwens nog wel meer achtergrondprocessen actief zijn, zoals het maken van backups of het indexeren van je fotocollectie, maar die hebben niet direct impact op je privacy.